  1. Realting.com
  2. Rusia
  3. Guryevsk
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Guryevsk, Rusia

Moscú
21
Kaliningrado
19
Northwestern Federal District
27
Óblast de Leningrado
2
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Barrio residencial River Park
Guryevsk, Rusia
de
$52,653
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Confort en el barrio residencial ‑ Proyecto River Park – ubicado en Guryevsk, cerca de Kaliningrado, en un área conveniente y ecológica. El concepto arquitectónico único del proyecto combina armoniosamente las tendencias arquitectónicas modernas con elementos clásicos. Encanto especial y bel…
Agencia
Westdream
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir