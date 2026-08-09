Apartamentos en venta en Lagoa, Portugal

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Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
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Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$1,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 82 m²
El apartamento con habitaciones 2 con una superficie de 82 metros cuadrados, completamente n…
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Ferragudo, Portugal
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Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$981,131
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$614,512
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
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Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$1,20M
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Apartamento 3 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 125 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$779,957
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Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Área 93 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
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Apartamento 2 habitaciones en Porches, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Porches, Portugal
Dormitorios 2
Área 99 m²
Apartamento nuevo con 2 dormitorios 99 sq.m. y   terraza en el complejo residencial One Porc…
$343,591
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Apartamento 1 habitacion en Ferragudo, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 1
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Área 59 m²
Este nuevo desarrollo excepcional ofrece una gama de residencias de 1 a 4 dormitorios. Su ar…
$622,438
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Área 93 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$879,225
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
$738,596
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$989,128
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$404,565
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 81 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$555,424
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Apartamento 4 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Ferragudo, Portugal
Dormitorios 4
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Área 149 m²
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$1,75M
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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$1,10M
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Apartamento 4 habitaciones en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Área 149 m²
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$2,10M
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
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Ferragudo, Portugal
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Nº de cuartos de baño 3
Área 95 m²
Magnífico apartamento insertado en una comunidad cerrada de lujo, zona tranquila, a poca dis…
$579,059
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Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Estombar, Portugal
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Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
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$627,511
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Apartamento 3 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Área 124 m²
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Apartamento 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
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Área 216 m²
Ático T4, Alfanzina, Lagoaático de 4 dormitorios situado en un prestigioso desarrollo en la …
$2,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Ferragudo, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Ferragudo, Portugal
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Estudio 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Faro, este complejo de 5 estrellas…
$608,958
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
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Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
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Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
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Tipos de propiedades en Lagoa

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones
4 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lagoa, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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