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Apartamentos en venta en Olhao, Portugal

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Moncarapacho
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80 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 115 m²
Apartamento con 2 dormitorios, nuevo, 115 metros cuadrados (zona total), balcones y 1 plaza …
$340,990
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta está situado en un nuevo desarrollo actualmente…
$556,795
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
$815,410
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 91 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
$844,954
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
$1,55M
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Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Este nuevo apartamento de dos dormitorios en Fuseta está situado en primera línea con vistas…
$814,679
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Apartamento 3 habitaciones en Quelfes, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Condominio de arquitectura moderna y elegante con jardín y piscinas.A pocos minutos de las t…
$478,315
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Área 163 m²
Apartamento de 108 metros cuadrados con balcones de 6 y 13 metros cuadrados. m. se encuentra…
$674,826
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Apartamento 1 habitacion en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Una oportunidad única en un nuevo desarrollo residencial situado en Fuseta, Algarve Este. Co…
$791,235
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$850,863
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Apartamento 2 habitaciones en Fuseta, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Fuseta, Portugal
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 94 m2, con balcón de 18 m2 y terraza de 33 m2 en un nuevo c…
$700,244
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Apartamento 2 habitaciones en Fuseta, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Fuseta, Portugal
Dormitorios 2
Área 94 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 94 m2, con balcón de 18 m2 y terraza de 33 m2 en un nuevo c…
$714,176
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Apartamento 3 habitaciones en Quelfes, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Condominio de arquitectura moderna y elegante con jardín y piscinas.A pocos minutos de las t…
$488,844
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$1,42M
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Apartamento 2 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 93 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$715,965
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Estudio 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$797,096
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
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Área 122 m²
Espectacular condominio privado de lujo situado en el centro de Olhão, en la primera línea d…
$850,863
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Apartamento 1 habitacion en Olhao, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Olhao, Portugal
Dormitorios 1
Área 85 m²
Apartamento nuevo con una superficie total de 85 m² con y nbsp; Balcón, despensa y 1 plaza d…
$404,565
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Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Área 114 m²
Nuevo desarrollo en Fuseta, apartamentos con terraza privada en la azotea.Introduciendo un n…
$746,512
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Olhao, Portugal
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Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Condominio compuesto por 83 apartamentos, con tipologías de T1 a T4, con acabados originales…
$1,42M
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Apartamento 3 habitaciones en Quelfes, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Condominio de arquitectura moderna y elegante con jardín y piscinas.A pocos minutos de las t…
$474,805
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Apartamento 3 habitaciones en Moncarapacho, Portugal
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Moncarapacho, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 137 m²
Esta es una oportunidad única para comprar propiedad en un nuevo desarrollo residencial situ…
$1,14M
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Quelfes, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Condominio de arquitectura moderna y elegante con jardín y piscinas.A pocos minutos de las t…
$516,911
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Apartamento 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Área 132 m²
Este amplio apartamento con arquitectura moderna se encuentra en una zona tranquila en Kelfe…
$456,058
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Apartamento 4 habitaciones en Quelfes, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Quelfes, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Condominio de arquitectura contemporánea y piscina.A pocos minutos de las tiendas, playas, m…
$597,601
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Apartamento 2 habitaciones en Olhao, Portugal
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Olhao, Portugal
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Área 91 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
$856,771
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Área 132 m²
Condominio de arquitectura moderna y elegante con jardín y piscinas.A pocos minutos de las t…
$504,727
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Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 119 m²
El desarrollo sublime Waterfront Living, que se levanta frente a la imponente Marina Olhão, …
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Apartamento 1 habitacion en Moncarapacho, Portugal
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Área 55 m²
Amplio y acogedor apartamento de una habitación (primera planta) con baño moderno, cocina bi…
$210,996
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Tipos de propiedades en Olhao

1 habitación
2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Olhao, Portugal

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con Jardín
con Terraza
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con Piscina
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