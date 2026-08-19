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Apartamentos en venta en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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Carvoeiro
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Lagoa
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13 propiedades total found
Estudio 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Faro, este complejo de 5 estrellas…
$608,958
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
$738,596
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Estudio en Carvoeiro, Portugal
Estudio
Carvoeiro, Portugal
Área 87 m²
Estudio 87 metros cuadrados con terraza de 9 metros cuadrados en una casa en un complejo cer…
$405,107
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en un desarrollo de lujo en Carvoeiro con magníficas vistas al …
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Área 82 m²
El apartamento con habitaciones 2 con una superficie de 82 metros cuadrados, completamente n…
$578,724
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Apartamento 4 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 216 m²
Ático T4, Alfanzina, Lagoaático de 4 dormitorios situado en un prestigioso desarrollo en la …
$2,84M
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Apartamento de 1 dormitorio en una urbanización en la zona prime de Carvoeiro con magníficas…
$475,490
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios en una urbanización en la zona prime de Carvoeiro con magnífica…
$686,818
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Apartamento en Carvoeiro, Portugal
Apartamento
Carvoeiro, Portugal
Área 2 697 m²
Precio en demanda
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Ático Ático 5 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Ático Ático 5 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 369 m²
Número de plantas 2
Situado en uno de los destinos más codiciados del mundo, este ático es una auténtica joya de…
$2,58M
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Apartamento 1 habitacion en Lagoa, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Lagoa, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso de 1 dormitorio insertado en el centro de la ciudad de Lagoa, cerca de todo tipo de ser…
$132,080
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Apartamento 3 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Piso 3
Situado en uno de los destinos más codiciados del mundo, este apartamento de 2 dormitorios e…
$679,965
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Apartamento 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Apartamento de 2 dormitorios en una urbanización en la zona privilegiada de Carvoeiro con im…
$581,154
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Tipos de propiedades en Lagoa e Carvoeiro

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Lagoa e Carvoeiro, Portugal

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