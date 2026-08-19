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Apartamentos en venta en Sao Bras de Alportel, Portugal

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22 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 3
Área 126 m²
Nuevo apartamento de 3 dormitorios a pocos pasos del centro de São Brás de Alportel.Decorada…
$383,115
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Apartamento 6 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 6 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Habitaciones 6
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 319 m²
Piso 3
Lujoso apartamento dúplex T5, ​​con una arquitectura moderna y acabados sofisticados.Esta pr…
$478,141
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Apartamento 5 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 5 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 232 m²
Piso 1
Lujoso apartamento T4, con una arquitectura moderna y acabados sofisticados. Esta propieda…
$383,378
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso en fase inicial de construcción que consta de hall de entrada, tres dormitorios, dos en…
$397,298
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Apartamento 3 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento en fase inicial de construcción, ubicado en la planta baja del edificio de tres …
$316,993
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 197 m²
Este apartamento en zona tranquila y pacífica de São Brás de Alportel dispone de 4 dormitori…
$454,181
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 167 m²
Apartamento nuevo, en el segundo y último piso. Consta de hall de entrada, baño de servici…
$430,054
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Apartamento 2 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
En el hermoso pueblo de São Brás de Alportel, nace una nueva empresa. Este apartamento está…
$240,915
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 206 m²
Apartamento de lujo T4 con arquitectura moderna y acabados exquisitos. Esta propiedad cuenta…
$424,098
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Apartamento 3 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso en fase inicial de construcción, situado en planta baja de edificio de cuatro plantas y…
$321,748
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Apartamento 2 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
En el hermoso pueblo de São Brás de Alportel, nace una nueva empresa. Este apartamento está…
$264,161
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Apartamento 5 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 5 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 264 m²
Apartamento de lujo T5 Duplex con arquitectura moderna y acabados exquisitos. Esta propiedad…
$530,993
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 204 m²
Apartamento de lujo T4 con arquitectura moderna y acabados exquisitos. Esta propiedad cuenta…
$424,098
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Apartamento 3 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento en fase inicial de construcción que consta de hall de entrada, tres dormitorios,…
$299,030
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 201 m²
Apartamento 4 Dúplex nuevo, que consta de dos plantas. En la planta baja tenemos un dormit…
$482,886
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Apartamento 3 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Piso en fase inicial de construcción que consta de hall de entrada, tres dormitorios, dos en…
$308,540
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Apartamento 5 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 5 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 258 m²
Apartamento de lujo T5 Duplex con arquitectura moderna y acabados exquisitos. Esta propiedad…
$557,717
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 264 m²
This apartment in a quiet and peaceful area in São Brás de Alportel has 4 bedrooms and 3 bat…
$509,977
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Piso en fase inicial de construcción, situado en la 2ª y última planta en un edificio con 12…
$411,034
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Apartamento 4 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Apartamento en la 3ª y última planta de un edificio con 20 fracciones en fase inicial de con…
$418,431
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Apartamento 2 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
En el hermoso pueblo de São Brás de Alportel, nace una nueva empresa. Este apartamento está…
$264,161
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Apartamento 2 habitaciones en Sao Bras de Alportel, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Sao Bras de Alportel, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
En el hermoso pueblo de São Brás de Alportel, nace una nueva empresa. Este apartamento está…
$235,632
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