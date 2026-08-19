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Apartamentos en venta en Albufeira, Portugal

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1 habitación
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19 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 230 m²
Este apartamento ático de cuatro dormitorios se encuentra dentro de un encantador desarrollo…
$1,52M
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Estudio 4 habitaciones en Albufeira, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 222 m²
Casa moderna de cuatro dormitorios en venta en Branqueira. Esta propiedad está situada dentr…
$1,05M
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Ático Ático 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Ático Ático 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 188 m²
Estos elegantes apartamentos son cuadrados.  178 y ndash; 188 sq.m, que incluye una cocina d…
$1,61M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 204 m²
Este apartamento duplex de tres dormitorios en venta se encuentra en Albufeira, dentro de un…
$644,710
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Este impresionante apartamento de 3 dormitorios en el prestigioso Pine Cliffs Ocean Suites R…
$2,11M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Área 129 m²
El apartamento de 3 dormitorios, 129 metros cuadrados, completamente nuevo, con 2 estacionam…
$590,298
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TekceTekce
Apartamento 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Un moderno apartamento en planta baja de un dormitorio totalmente amueblado situado en una c…
$334,077
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Apartamento de 2 dormitorios, vista al mar AlbufeiraPresentando este exquisito apartamento d…
$537,698
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Apartamento 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Este nuevo estudio está situado en el corazón de Olhos D’Água, en Albufeira, a pocos minutos…
$351,660
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 136 m²
Elija uno de los tres diseños diferentes con un área de 108-136 metros cuadrados. Cada uno d…
$983,830
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 155 m²
Ubicado dentro de un desarrollo encantador en Albufeira, este lujoso apartamento ático orien…
$5,27M
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Moderno Apartamento de 3 dormitorios con vistas al mar en Exclusivo Condominio Praia de Olho…
$615,405
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 84 m²
Situado en el prestigioso Balaia Golf Village, este apartamento totalmente amueblado de 1+1 …
$492,324
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Recientemente renovado con acabados de alta calidad a lo largo de usted son recibidos automá…
$410,270
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Área 122 m²
Quinta Dourada se encuentra en las colinas sobre el Albufeira, en el corazón del Algarve, y …
$636,596
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Apartamento 3 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 137 m²
Promoción de lujo compuesta por 18 apartamentos con alta calidad de construcción y vista al …
$623,420
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Apartamento 1 habitacion en Albufeira, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Albufeira, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 87 m²
Apartamento de lujo de 1 dormitorio en exclusivo balneario, con 52 unidades, ubicado en una …
$575,871
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento de 2 dormitorios con vistas al mar y terraza - Albufeira Situado en un condomin…
$418,472
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Apartamento 2 habitaciones en Albufeira, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Albufeira, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Apartamento de lujo de 2 dormitorios en exclusivo balneario, con 52 unidades, ubicado en una…
$792,483
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Parámetros de las propiedades en Albufeira, Portugal

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
campo de golf cercano
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De lujo
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