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Apartamentos en venta en Lagos, Portugal

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79 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Este lujoso apartamento de tres dormitorios se encuentra en un nuevo desarrollo en una zona …
$914 316
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 500 m²
No te pierdas una fantástica oportunidad de inversión en Lagos, Algarve/Portugal. Situado en…
$3,81M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$756 322
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 92 m²
Descubra dos desarrollos únicos y exclusivos que comprenden 65 apartamentos contemporáneos d…
$961 204
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Bienvenido a su nueva casa en el corazón de Lagos, Algarve. Este nuevo apartamento de 3 dorm…
$744 347
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$644 056
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
¡Los últimos que quedan! Este lujoso apartamento de dos dormitorios, dos baños está situado …
$750 208
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
Este apartamento de dos dormitorios en venta se encuentra dentro de un nuevo desarrollo de l…
$685 737
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Este apartamento de 2+1 dormitorios en venta, ubicado dentro de un condominio privado en Lag…
$861 567
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
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Área 106 m²
Apartamento de 2 dormitorios en planta baja con terraza cerrada con cristal en el corazón de…
$632 988
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$1,05M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 81 m²
Apartamento en Condominio PrivadoDescubra este elegante apartamento en un prestigioso condom…
$673 600
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 82 m²
Si estás leyendo este texto significa que has pensado en vivir en el centro de la hermosa ci…
$516 426
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 255 m²
Descubre una villa moderna de tres dormitorios en Lagos, con un cautivador patio trasero que…
$996 370
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Área 124 m²
Apartamento con 2 dormitorios de 95 metros cuadrados, balcón de 29 metros cuadrados y 1 plaz…
$571 780
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
Apartamento, en las últimas etapas de construcción, situado a poca distancia del centro hist…
$750 414
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 127 m²
Descubre este impresionante apartamento de 2 dormitorios en venta en Lagos, situado en el pr…
$750 208
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
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Área 127 m²
Este lujoso apartamento de dos dormitorios se encuentra en un nuevo desarrollo en una zona p…
$720 903
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Lagos, Portugal
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Área 127 m²
Descubre este nuevo apartamento de 2 dormitorios en venta en Lagos, ubicado en el prestigios…
$726 764
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Bienvenido a este excepcional apartamento de 3 dormitorios en planta baja, situado en una de…
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Apartamento 1 habitacion en Lagos, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Lagos, Portugal
Dormitorios 1
New Lagos Beach & Sports Resort   con oportunidades de inversión en Portugal y el derecho a …
$326 731
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Este excepcional apartamento de dos dormitorios se encuentra en la octava planta del exclusi…
$1,35M
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 139 m²
Experimenta la altura del lujo viviendo en este excepcional apartamento de tres dormitorios,…
$720 903
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
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Nº de cuartos de baño 2
Área 141 m²
Descubre esta fantástica propiedad situada junto al puerto deportivo en el corazón de Lagos,…
$972 926
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
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Lagos, Portugal
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Área 108 m²
Este apartamento de tres dormitorios en venta se encuentra en el corazón de Lagos. Se vende …
$644 710
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Área 129 m²
Magnífico apartamento con amplia terraza y piscina en Lagos.Apartamento de 3 dormitorios con…
$670 966
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Apartamento 2 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Apartamento situado a poca distancia del centro histórico de la ciudad y la playa de Porto d…
$685 417
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Lagos, Portugal
Área 32 m²
Un proyecto rentable en el Algarve     Lagos Beach Hotel & SPA se encuentra   en la zona tur…
$267 220
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Apartamento 3 habitaciones en Lagos, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Lagos, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Descubre una villa moderna de tres dormitorios en Lagos, con un cautivador patio trasero que…
$1,11M
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Área 124 m²
Situado en la impresionante ciudad costera de Lagos, este apartamento de 3 dormitorios ofrec…
$527 490
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Tipos de propiedades en Lagos

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