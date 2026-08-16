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Apartamentos en venta en Alcantarilha e Pera, Portugal

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Alcantarilha
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4 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Alcantarilha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcantarilha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Ubicado en el prestigioso paisaje de un complejo de golf en Alcantarilha, este excepcional a…
$644,710
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Apartamento 2 habitaciones en Alcantarilha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcantarilha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Este magnífico apartamento de dos dormitorios en planta baja está situado en el prestigioso …
$457,158
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Apartamento 2 habitaciones en Alcantarilha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcantarilha, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Este apartamento de 2+1 dormitorios en venta está situado en un complejo de golf de alta gam…
$580,239
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Alcantarilha, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Alcantarilha, Portugal
Dormitorios 2
Área 110 m²
Un nuevo apartamento con habitaciones 2 en un área de 110 metros cuadrados. Con terraza en e…
$341,285
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Tipos de propiedades en Alcantarilha e Pera

2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Alcantarilha e Pera, Portugal

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