Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Portugal
  3. Faro
  4. Residencial
  5. Estudio

Estudios en venta en Faro, Portugal

Albufeira
7
Olhao
8
Loule
10
Portimao
6
Mostrar más
Estudio Borrar
Eliminar
50 propiedades total found
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$781,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$781,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Sky ApartmentsSky Apartments
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 126 m²
Descubra esta exclusiva villa actualmente en construcción, que se completará a finales de 20…
$1,27M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Casa pareada de tres dormitorios situada en Vilamoura, cerca del campo de golf Victoria. El …
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Casa pareada de tres dormitorios situada en Vilamoura, cerca del campo de golf Victoria. El …
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$781,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Área 272 m²
Casa pareada de tres dormitorios situada en Vilamoura, cerca del campo de golf Victoria. El …
$1,15M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
VernaVerna
Estudio 3 habitaciones en Portimao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Portimao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 150 m²
Esta casa adosada de 3+1 dormitorios en venta se encuentra en las afueras de Portimão, a poc…
$856,994
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Esta nueva casa adosada de tres dormitorios en Tavira cuenta con una ubicación privilegiada,…
$891,737
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 4 habitaciones en Algoz, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Benefíciate de la tranquilidad de la vida de la aldea esta propiedad es ideal para aquellos …
$671,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$810,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$787,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$781,718
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$810,670
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Tavira, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Tavira, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 283 m²
Esta nueva casa adosada de tres dormitorios en Tavira cuenta con una ubicación privilegiada,…
$891,737
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 138 m²
Esta excepcional casa adosada de 3+1 dormitorios es un sueño de golfistas, perfectamente sit…
$764,346
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$793,299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 4 habitaciones en Algoz, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Benefíciate de la tranquilidad de la vida de la aldea esta propiedad es ideal para aquellos …
$671,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$787,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 4 habitaciones en Algoz, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Benefíciate de la tranquilidad de la vida de la aldea esta propiedad es ideal para aquellos …
$671,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$787,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 2 habitaciones en Carvoeiro, Portugal
Estudio 2 habitaciones
Carvoeiro, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado a sólo 40 minutos del aeropuerto internacional de Faro, este complejo de 5 estrellas…
$601,633
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Silves, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Silves, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 134 m²
Parte de un exclusivo conjunto de sólo seis propiedades esta elegante villa de dos plantas, …
$793,299
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Mexilhoeira Grande, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Mexilhoeira Grande, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 193 m²
Este adosado de tres dormitorios en venta se encuentra en Mexilhoeira Grande, situado en una…
$920,690
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Olhao, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Olhao, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Nuevas casas adosadas de tres dormitorios en venta en Fuseta, cada una con sus propias pisci…
$787,508
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 4 habitaciones en Algoz, Portugal
Estudio 4 habitaciones
Algoz, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 180 m²
Benefíciate de la tranquilidad de la vida de la aldea esta propiedad es ideal para aquellos …
$671,698
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Guia, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Guia, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 110 m²
Esta hermosa casa adosada de dos plantas se encuentra en el corazón del pintoresco pueblo de…
$462,082
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Estudio 3 habitaciones en Loule, Portugal
Estudio 3 habitaciones
Loule, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 138 m²
Esta excepcional casa adosada de 3+1 dormitorios es un sueño de golfistas, perfectamente sit…
$764,346
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English

Parámetros de las propiedades en Faro, Portugal

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir