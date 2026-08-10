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Apartamentos en venta en Estombar e Parchal, Portugal

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Estombar
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10 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Estombar, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$557,788
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Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
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$1,76M
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
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$1,10M
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Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
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$697,235
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Apartamento 3 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 3 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
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$1,32M
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 93 m²
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$879,225
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Apartamento 1 habitacion en Estombar, Portugal
Apartamento 1 habitacion
Estombar, Portugal
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$627,511
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Apartamento 2 habitaciones en Estombar, Portugal
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Estombar, Portugal
Dormitorios 2
Área 93 m²
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$989,128
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Apartamento 4 habitaciones en Estombar, Portugal
Apartamento 4 habitaciones
Estombar, Portugal
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 149 m²
Quinta Heights: El nuevo desarrollo de lujo en el AlgarveNos complace presentar Quinta Heigh…
$2,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Lagoa, Portugal
Apartamento 2 habitaciones
Lagoa, Portugal
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Apartamento de estilo contemporáneo, con vista a la piscina y a la cordillera de Monchique, …
$316,992
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Tipos de propiedades en Estombar e Parchal

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Estombar e Parchal, Portugal

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De lujo
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