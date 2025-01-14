  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Poznan
  Piso en edificio nuevo Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan

Poznan, Polonia
de
$127,721
VAT
27/10/25
$125,953
1/10/24
$139,467
22/1/23
$94,600
6
ID: 1361
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/10/25

Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Gran Polonia
  • Ciudad
    Poznan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase económica
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2025
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Funciones de reparación:

  • Acabado rugoso

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Localización en el mapa

Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
Edificio de apartamentos Dom s 2-h etazhnymi kvartirami garazh i ogorod
Piastow, Polonia
de
$206,497
Complejo residencial NEW - START OF SALES - Warsaw Wlochy
Varsovia, Polonia
Precio en demanda
Edificio de apartamentos Dlya lyubiteley tishiny i zeleni
Poznan, Polonia
de
$79,755
Complejo residencial Sovremennyy kompleks v zelenom rayone Poznani
Poznan, Polonia
de
$83,846
Varsovia, Polonia
de
$205,567
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Nueva inversión en Słužewiec – Rynek Pierwotny Toda la finca consta de tres edificios modernos. En la planta baja hay apartamentos con jardines. Los apartamentos restantes están equipados con amplios balcones. También hemos diseñado un garaje subterráneo de dos plantas con sistema de lectur…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Varsovia, Polonia
de
$186,942
Año de construcción 2026
Número de plantas 7
Los apartamentos están situados en uno de los barrios más populares de Varsovia - Wola. La nueva etapa forma parte de la finca y cuenta con un total de 136 apartamentos con superficies de 28 m2 a 96 m2. Cada uno de ellos tiene balcón, terraza, loggia o jardín. También hay apartamentos con gr…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Varsovia, Polonia
de
$125,918
Año de construcción 2025
Número de plantas 7
El nombre del complejo, ubicado en el distrito Rakow de Varsovia, hace referencia a la palabra sueca que simboliza el silencio y la armonía. Estos nuevos apartamentos en el distrito Włochy de Varsovia representan una inversión que incluye dos edificios cuidadosamente diseñados, de tres y sie…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones