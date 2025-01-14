  1. Realting.com
  2. Polonia
  3. Poznan
  4. Complejo residencial Poznan Chwaliszewo nowe mieszkania w centrum Poznania

Complejo residencial Poznan Chwaliszewo nowe mieszkania w centrum Poznania

Poznan, Polonia
de
$124,706
VAT
;
5
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
ID: 32751
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 27/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Gran Polonia
  • Ciudad
    Poznan

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Bloque de cuadro
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

Detalles del interior

Detalles de seguridad:

  • Seguridad

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Detalles del exterior:

  • Ascensor

Además

  • Empresa de gestión
  • Tour online

Localización en el mapa

Poznan, Polonia
Educación
Cuidado de la salud

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Complejo residencial Kvartiry ot zastroyschika Varshava-BEZ KOMISSII
Varsovia, Polonia
de
$102,108
Complejo residencial Hawelanska Poznan Nowy etap inwestycji
Poznan, Polonia
de
$106,891
VAT
Edificio de apartamentos Zhiloy kompleks Verde v gorode Poznan
Poznan, Polonia
de
$127,721
VAT
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Complejo residencial Nowoczesny projekt mieszkaniowy Poznan
Poznan, Polonia
de
$157,321
VAT
Está viendo
Complejo residencial Poznan Chwaliszewo nowe mieszkania w centrum Poznania
Poznan, Polonia
de
$124,706
VAT
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud Mostrar contactos
Otros complejos
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Barrio residencial Kvartiry ot Zastroyschika na Varshavskim Goslavyu
Varsovia, Polonia
de
$163,702
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Fecha: 4T 2024 Precios: 646.100 PLN - 1.549.400 PLN Los nuevos apartamentos en venta en Gocław de Varsovia son un proyecto de nsMoon Studio. El objetivo de los arquitectos era crear condiciones de vida cómodas y pacíficas para los futuros residentes de la inversión. La segunda idea…
Agencia
LOCO REAL ESTATE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Mostrar todo Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Complejo residencial Nowoczesna inwestycja polozona w sercu Poznania
Poznan, Polonia
de
$113,194
VAT
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Agencia
Etalon Estate Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Mostrar todo Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Complejo residencial Prestizhnoe zhile v Poznani blizko k centru
Poznan, Polonia
de
$116,483
VAT
Año de construcción 2025
Número de plantas 4
Agencia
Etalon Estate Group
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Etalon Estate Group
Idiomas hablados
Русский, Polski
Telegram Escribir en Telegram
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Polonia
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
14.01.2025
Impuestos sobre la propiedad en Polonia
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
11.07.2024
En qué barrios de Varsovia es más caro comprar un piso. Estadísticas actuales
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
09.12.2020
Cómo comprar una propiedad inmobiliaria en Polonia de forma remota. Respuestas a las preguntas más frecuentes
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
02.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad, el permiso de residencia o la residencia permanente en Polonia
Mostrar todas las publicaciones