  Polonia
  gmina Lesznowola
  Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów

Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów

Kolonia Warszawska, Polonia
$206,564
13
ID: 19960
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 24/1/26

Localización

  • País
    Polonia
  • Región / estado
    Voivodato de Mazovia
  • Barrio
    Piaseczno County
  • Ciudad
    gmina Lesznowola
  • Pueblo
    Kolonia Warszawska

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase de confort
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2026
  • Número de plantas
    Número de plantas
    2

Detalles del interior

Calefacción:

  • Calefacción individual

Detalles del exterior

Características de aparcamiento:

  • Aparcamientos

Sobre el complejo

¡Construcción en Progresión!

Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en venta. Cada casa es de cinco o cuatro habitaciones:

primera planta: sala de estar, cocina americana, aseo, habitación/oficina, sala técnica

planta: tres habitaciones, baño (no hay nada en el primer piso - las habitaciones son de altura completa)

ático: no-utility habitaciones - para ser utilizado como espacio de almacenamiento.

La casa se vende como unidad residencial.

Detrás de la casa un jardín - exposición este o oeste.

Frente a las plazas de aparcamiento para dos coches (de pago adicional).

Finca, entrada controlada - intercomunicaciones en cada unidad.

Cada casa con su propio jardín vallado.

Las casas se construirán de cerámica - bloque cerámico.

Aislado con lana mineral,

Paquete de tres pane de Windows,

Calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones.

Calefacción de la casa: bomba de calor de aire económico.

Sistema de aguas residuales, suministro de agua

También ofrecemos el acabado de cada CASA EN CLOTHING.

Si usted va a utilizar un préstamo - ofrecemos la asistencia de nuestro consejero de crédito.

La construcción de la finca se completará a finales de 2025.

Ubicación: Stefanowo, calle Powszechna.

En las tiendas del vecindario, jardín de infantes, cerca de la escuela.

A poca distancia de un bosque grande.

El acceso por varios autobuses de transporte ZTM (incluyendo 727, 737, 728, L-4) se detiene a poca distancia. Cerrar, acceso rápido también a la nueva ruta S7 - que le llevará a Varsovia en 15 minutos.

Posibilidad de compra por ciudadanos no pertenecientes a la UE - sin el permiso del Ministerio.

Apartamentos
Área, m²
Precio por m², USD
Precio del apartamento, USD
Apartamentos 4 habitaciones
Área, m² 90.0
Precio por m², USD 2,326
Precio del apartamento, USD 209,375

Localización en el mapa

Kolonia Warszawska, Polonia

