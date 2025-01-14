Complejo residencial Osiedle Młodych Dębów

¡Construcción en Progresión!
Bienvenido - una nueva finca de casas de dos dormitorios en venta. Cada casa es de cinco o cuatro habitaciones:
primera planta: sala de estar, cocina americana, aseo, habitación/oficina, sala técnica
planta: tres habitaciones, baño (no hay nada en el primer piso - las habitaciones son de altura completa)
ático: no-utility habitaciones - para ser utilizado como espacio de almacenamiento.
La casa se vende como unidad residencial.
Detrás de la casa un jardín - exposición este o oeste.
Frente a las plazas de aparcamiento para dos coches (de pago adicional).
Finca, entrada controlada - intercomunicaciones en cada unidad.
Cada casa con su propio jardín vallado.
Las casas se construirán de cerámica - bloque cerámico.
Aislado con lana mineral,
Paquete de tres pane de Windows,
Calefacción por suelo radiante en todas las habitaciones.
Calefacción de la casa: bomba de calor de aire económico.
Sistema de aguas residuales, suministro de agua
También ofrecemos el acabado de cada CASA EN CLOTHING.
Si usted va a utilizar un préstamo - ofrecemos la asistencia de nuestro consejero de crédito.
La construcción de la finca se completará a finales de 2025.
Ubicación: Stefanowo, calle Powszechna.
En las tiendas del vecindario, jardín de infantes, cerca de la escuela.
A poca distancia de un bosque grande.
El acceso por varios autobuses de transporte ZTM (incluyendo 727, 737, 728, L-4) se detiene a poca distancia. Cerrar, acceso rápido también a la nueva ruta S7 - que le llevará a Varsovia en 15 minutos.
Posibilidad de compra por ciudadanos no pertenecientes a la UE - sin el permiso del Ministerio.