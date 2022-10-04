Solo desde septiembre de 2019 a marzo de 2022 los precios inmobiliarios en el metaverso subieron un 879%. Como consecuencia, comprar terrenos virtuales puede ser un negocio muy rentable. ¿O no? Sobre cómo se puede ganar dinero con meta-bienes raíces y el potencial de esta área: un experto nos lo cuenta en este artículo.

«Los bienes inmuebles virtuales a veces se venden más caros que los reales»

Vivimos en una era en la que las estrellas dan conciertos en el metaverso, el Vaticano abre una galería de arte basada en los NFT, y se pueden hipotecar casas y solares digitales. De este modo, todo lo que hacemos en el mundo real va adquiriendo paulatinamente su versión digital, y el mercado inmobiliario no es una excepción. ¿Por qué la gente compra tierras virtuales? ¿Por qué leyes se rige este mercado y cuánto se puede ganar en él? Realting.com lo ha hablado con Igor Zakharov, Gerente de Ecosistemas Digitales de DBX.

— El mercado inmobiliario virtual es todavía relativamente nuevo, y muy pocos entienden realmente lo que es. Según informes recientes, solo alrededor de 25,000 billeteras criptográficas realizaron transacciones en este mercado, y la gran mayoría de ellas fueron criptoballenas e inversores profesionales con posibilidad de invertir en un área experimental. Además, de todos los proyectos que ofrecen propiedades virtuales, actualmente solo cuatro muestran una actividad significativa: se trata de Decentraland, Sandbox, Somnium Space y Criptovoxels.

Los bienes inmuebles virtuales se venden actualmente a un precio que excede el de algunos de los reales: una parcela de tierra en Decentraland se vendió por casi 760,000 dólares. Esta es también la razón por la cual algunos expertos califican el estado actual del mercado inmobiliario digital de espumoso o alcista (es decir, que ignora los factores fundamentales del mercado), y dicen que estas situaciones se dan justo antes de un choque.

Hay que entender que el mercado inmobiliario digital todavía es bastante nuevo y no está completamente establecido. De este modo, es un juego muy emocionante. Por ejemplo, si una plataforma del metaverso experimental o inmadura de repente se desconecta para siempre, entonces las tierras que hubiera en ella ya no existirán, al igual que todo el dinero gastado en su adquisición.

«No es tanta la demanda como el bombo alrededor de este mercado»

— No podemos precisar el momento exacto en el que apareció la demanda de bienes raíces virtuales. Sin embargo, la idea de poseer un terreno en un mundo virtual se promocionó especialmente en los videojuegos., muchos de los cuales han existido durante mucho tiempo. La única diferencia esta vez es que el terreno disponible no solo está abierto a los gamers, sino también a otro tipo de jugadores. El interés en el mercado meta-inmobiliario también se forma debido a la popularización de los NFT, así como de las tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada. Todo esto en conjunto anima a los desarrolladores a tokenizar y vender terrenos digitales.

La demanda de metros cuadrados digitales se ha disparado en los últimos años. Y, según las previsiones, el valor del mercado inmobiliario virtual alcanzará una tasa de crecimiento anual promedio (TCAC) de más del 31% en el período que va del 2022 al 2028. A finales del año pasado en la plataforma The Sandbox, por ejemplo, se realizaron más de 2000 ventas por semana.

Confirma la creciente demanda también este dato: otra plataforma inmobiliaria virtual popular, Decentraland, realizó su primera subasta de terrenos en diciembre de 2017, y en ese momento el costo de un terreno digital era solo de alrededor de veinte dolares. A principios de este año, el precio del llamado token LAND creció a aproximadamente 15,000 dolares. Sin embargo, vale la pena señalar que esta demanda está muy concentrada, y pocas personas lo ven como una inversión de pleno derecho. No es tanta la demanda como el bombo alrededor de este mercado.

Principalmente, la demanda de bienes raíces virtuales depende de la excitación que causen los NFT. Los datos de NonFungible.com mostraron que las últimas ventas de diciembre de NFT excedieron ya de por sí los 300 millones de dólares, y una parte importante de estas ventas se asoció con los terrenos virtuales.

«Como es el caso con los NFT, hay quien no gana nada, mientras que otros ganan millones»

— Descubrir qué leyes gobiernan el mercado inmobiliario virtual no es tarea fácil. Sin embargo, dado que estos terrenos se venden como tokens no fungibles (NFT), siguen las mismas reglas que estos (si es que hay alguna) y sufren los mismos problemas legales. Las plataformas del metaverso (a diferencia de las blockchains en las que funcionan) en gran parte están centralizadas, y cada usuario debe aceptar los acuerdos de usuario provistos, los términos de servicio y cualquier otro documento vinculante.

La compra de bienes raíces virtuales funciona de la misma manera que la de NFT. El documento de este terreno es un token en la blockchain. Para comprar bienes raíces en el metaverso se necesitan dos cosas: una billetera criptográfica digital (los más populares son Metamask y Binance) que admita las criptomonedas utilizadas en la plataforma, y una cuenta en dicha plataforma. Ya solo queda vincular la billetera con la plataforma y se puede comenzar a comprar terrenos virtuales y otros activos disponibles. Lo interesante es que en el mundo virtual también hay corredores y administradores de fincas de los que se pueden comprar los propios activos, pero a un precio especulativo.

El costo de una casa o terreno virtual depende de los mismos factores que en el caso de los bienes raíces, incluyendo la ubicación, el tamaño y la demanda. Hoy en día, un terreno en algunas de las mayores plataformas cuesta en promedio más de 12,000 dólares. La tierra se puede comprar en cantidades más pequeñas en plataformas pequeñas y nuevas.

Invirtiendo en tierra virtual se puede hacer cualquier cosa con ella, lo que quieras: construir tiendas y galerías, hacer fiestas, etc.d. Las marcas pueden usar su propiedad, entre otras cosas, para crear publicidad y organizar eventos de lanzamiento de productos.

En cuanto a ganar dinero en el mundo virtual, la vía principal es la venta o arrendamiento de terrenos. «Como es el caso con los NFT, hay quien no gana nada, mientras que otros ganan millones» Token.com una vez informó de que 116 lotes de tierra se habían vendido por alrededor de 2,5 millones de dólares, es decir, aproximadamente 21,000 dólares cada uno. La primera casa digital-vendida como NFT costó alrededor de 500,000 dólares. De este modo, el rendimiento que tengan los bienes raíces virtuales depende en gran medida del valor de sus activos digitales en el momento de la venta.

Resumiendo: ahora la demanda de inmuebles virtuales no es muy alta, pero el mercado tiene el potencial para penetrar en la industria del juego. Millones de jugadores de todo el mundo ya están acostumbrados a pasar mucho tiempo en entornos virtuales. Considero que si las plataformas de bienes raíces virtuales desarrollan características especialmente atractivas para el mundo de los gamers, podrán lograr el éxito y la distribución masiva.