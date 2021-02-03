OLEA Residencia complejo residencial, Bar Ofrecemos apartamentos en venta en el complejo residencial OLEA Residence — dos edificios ya construidos en Bar, cerca del casco antiguo. La Comisión y la Ocupación se esperan en aproximadamente 1–1.5 meses, lo que hace que el complejo sea uno de los más cercanos a la terminación entre los nuevos acontecimientos en esta esfera. El complejo consta de dos edificios y se construye con soluciones técnicas de alta calidad: altura de techo en apartamentos es de 3 metros, lo que crea una sensación de amplitud, rara para nuevos edificios en este segmento. La calefacción y el enfriamiento se implementan a través de un sistema multi-split eléctrico Mitsubishi con una garantía de 5 años sobre acondicionadores de aire: no hay calefacción por suelo radiante en los apartamentos. Ventanas y puertas son aluminio, fabricado por Braća Marić, el aislamiento exterior de fachada se realiza utilizando el sistema Styropor con revestimiento Bavalit. El complejo territorio está equipado con un sistema de videovigilancia. Ubicación: El complejo se encuentra en la zona de Old Bar, en una zona tranquila de la ciudad con buena accesibilidad al transporte: • farmacia "Stari Grad" - unos 220 m • supermercado Femić - unos 655 m • Mercado antiguo de Bares - unos 850 m • parada de autobús (Stari Bar) - unos 770 m • Old Town Bar (fortaleza, hito histórico) - unos 1,1 km • estación central de autobuses de Bar - unos 2 km • playa de mar y ciudad – aproximadamente 2,5–3 km (5–7 minutos en coche) Potencial de inversión: La proximidad al centro histórico de Bar y la inminente puesta en marcha hacen del complejo una opción interesante tanto para la residencia personal como para la inversión con alquiler posterior, especialmente dado el creciente interés de los turistas en el casco antiguo. La ausencia de una larga espera para la terminación de la construcción también reduce los riesgos típicos de la compra en la etapa de construcción.