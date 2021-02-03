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Apart hotel Chernogore

Bar, Montenegro
de
$202,210
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ID: 5697
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/6/26

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  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Bar
  • Ciudad
    Bar

Características del objeto

Detalles de la propiedad

  • Clase
    Clase
    Clase Premium
  • Tipo de realización de la nueva construcción
    Tipo de realización de la nueva construcción
    Ladrillo monolítico
  • Año de construcción
    Año de construcción
    2023
  • Opciones de acabado
    Opciones de acabado
    Con acabado
  • Número de plantas
    Número de plantas
    8

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Bar, Montenegro

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Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
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50.0 – 82.8
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79.7 – 113.1
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Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
48.0
230,248
Apartamentos 2 habitaciones
65.0 – 81.0
257,677 – 373,440
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