  Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Barrio residencial Stan 80 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$939
8
ID: 28325
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se dvosoban stan povrsine 80m2 na drugom spratu stambene zgrade u City Kvartu!Stan je kompletno opremljen i spreman za zivot!U cijenu uracunato parking mjesto pod rampom!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Alimentación
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 69 m² na Prodaju – Gospostina, Budva
Budva, Montenegro
de
$510,521
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,848
Barrio residencial Stan 30 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$469
Complejo residencial Apartments in a new 5* Tivat Hotel and Residences
Tivat, Montenegro
de
$349,163
Barrio residencial Stan 48 m² na Izdavanje – Tološi, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Podgorica, Montenegro
de
$939
Otros complejos
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Barrio residencial Stan 60 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se dvosoban stan površine 60 m² Preko Morače, smješten na prvom spratu stambene zgrade. Stan je kompletno opremljen, funkcionalnog rasporeda i posjeduje dva balkona. Nalazi se na idealnoj lokaciji u blizini svih važnih sadržaja, a ispred zgrade je obezbijeđen javni parking. Stan nije …
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Mostrar todo Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Edificio de apartamentos WooW Ivanovici by MDRealty
Boreti, Montenegro
de
$125,815
Año de construcción 2025
Número de plantas 5
Área 88–115 m²
5 objetos inmobiliarios 5
Le presentamos un nuevo y emocionante complejo residencial ubicado en la pintoresca zona turística de Becici. Este proyecto es la encarnación del sueño de una casa junto al mar, ofreciendo la mayoría de los apartamentos con inmejorables vistas al mar. Desarrollado utilizando tecnologías d…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
114.7
407,184
Apartamentos 3 habitaciones
88.0
268,492 – 289,145
Agencia
MD Realty
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Izdaje se lijepo namjesten jednosoban stan povrsine 45m2, stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, Stari Aerodrom kod lokala Verse.Cijena: 500€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
