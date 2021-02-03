  1. Realting.com
  3. Barrio residencial Stan 70 m² na Prodaju – Centar, Cetinje

3 Sportski centar, Montenegro
$152,569
ID: 28404
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Prodaje se namjesren dvosoban stan na Cetinju!Stan je ukupne kvadrature 70m2 i idealnog je rasporeda!Pogodan za zivot ali i za investiciju!

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Otros complejos
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 85 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$939
Izdaje se dvosoban stan površine 85 m² u Bloku 5, smješten na visokom prizemlju stambene zgrade. Stan je kompletno namješten, prostran i funkcionalnog rasporeda. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa svim potrebnim sadržajima u blizini. Mjesečna kirija iznosi 800 €
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 75 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Izdaje se dvosoban stan ukupne kvadrature 75m2 u City Kvartu.Stan se nalazi na prvom spratu i kompletno je opremljen za zivot.Depozit obavezan!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Mostrar todo Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Barrio residencial Stan 44 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$211,250
Prodaje se savremeno dizajniran i potpuno namješten jednosoban stan, površine 44m², smješten u naselju Gospoština, Budva. Struktura: prostrani dnevni boravak sa kuhinjom i trpezarijom, spavaća soba, kupatilo i južno orijentisana terasa sa pogledom na more. Stan se nalazi na odličnoj lokaciji…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones