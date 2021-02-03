Barrio residencial Stan 228 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

  1. Realting.com
$3,756
9
ID: 28266
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se četvorosoban stan površine 228 m² u novijoj zgradi u naselju Preko Morače, na drugom spratu. Jedna od soba je master spavaća soba sa sopstvenim garderoberom i kupatilom. Stan ima ukupno tri kupatila, ostavu, kao i ogroman balkon koji se prostire duž čitavog stana. U cijenu zakupa uključene su i dvije garaže. Nalazi se na odličnoj lokaciji, u blizini svih važnih sadržaja. Mjesečna renta iznosi 3.200 €.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Barrio residencial Stan 105 m² na Prodaju – Blok V, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$264,063
Prodaje se trosoban stan površine 105 m² u Bloku 5, smješten na šestom spratu stambene zgrade sa liftom (nije posljednji sprat). Stan je orijentisan na sve četiri strane svijeta, što mu pruža izuzetnu osunčanost i prozračnost. Nalazi se na odličnoj lokaciji sa javnim parkingom ispred zgrade.…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Barrio residencial Stan 64 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$165,244
Prodaje se moderan dvosoban stan površine 64,40m², smješten na atraktivnoj lokaciji Starog aerodroma u Podgorici. Stan se nalazi u stambenoj zgradi u izgradnji, sa planiranim završetkom radova do kraja 2025. godine. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak sa trpezarijom, odvojena kuhinja, d…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Mostrar todo Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Edificio de apartamentos Duplex Penthouse with Panoramic Adriatic Views – Porto Montenegro
Herceg Novi, Montenegro
de
$2,09M
Opciones de acabado Con acabado
Número de plantas 2
Ático espectacular dúplex con vistas panorámicas al Adriático – Porto MontenegroSuperficie total: 179 m2 (110 m2 interior + 69 m2 terrazas)Dormitorios: 2 (expandibles a 4)Baños: 2Precio por m2: 10,027/m2 €Experiencia elevada vida costera en la prestigiosa Thea Building en Boka Place, Porto M…
Agencia
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Dejar una solicitud
