Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva

Budva, Montenegro
$217,118
ID: 28540
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Budva
  • Ciudad
    Budva

Sobre el complejo

Na prodaju dvosoban stan u Budvi! Stan se nalazi na trecem spratu zgrade koja posjeduje lift! Stan posjeduje dvije terase i dva kupatila!  

Localización en el mapa

Budva, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Está viendo
Barrio residencial Stan 67 m² na Prodaju – Centar, Budva
Budva, Montenegro
de
$217,118
Realting.com
Ir
