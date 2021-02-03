  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$93,889
;
5
Dejar una solicitud
ID: 28433
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se lijepo opremljena garsonjera, površine 26m2, smještena na petom (od sedam) spratu stambene zgrade, u naselju Pobrežje. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, kupatilo i terasa. Nalazi se u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno održava. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Autobuska Stanica, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
Barrio residencial Stan 44 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$587
Complejo residencial
Tivat, Montenegro
de
$138,453
Barrio residencial Stan 56 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$1,115
Barrio residencial Stan 57 m² na Prodaju – Centar, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$269,931
Está viendo
Barrio residencial Stan 26 m² na Prodaju – Pobrežje, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$93,889
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Izdaje se moderno namjesten jednosoban stan povrsine 45m2 u ulici Ksenije Cicvaric.Stan se nalazi na 1. spratu stambene zgrade.Cijena: 600€
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Complejo residencial
Mostrar todo Complejo residencial
Complejo residencial
Dobrota, Montenegro
de
$212,825
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 56–59 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Instalaciones:Nuevo complejo residencial diseñado para proporcionar confort de lujocasas de vacaciones en un ambiente hermoso. Garantía de alta calidadLos materiales y contenidos que lo distinguen de sus competidores, a saber: Garaje. Videovigilancia. Mantenimiento de apartamento. Piscina al…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
56.0 – 59.0
325,090 – 350,910
Agencia
GATE Realty
Dejar una solicitud
Mostrar contactos
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
GATE Realty
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Barrio residencial Stan 53 m² na Izdavanje – Krivi Most, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Na prvom spratu luksuznog, novoizgrađenog stambenog kompleksa Lumen Homes kod Krivog mosta (preko puta dječije bolnice), izdaje se kompletno namješten jednosoban stan površine 53m².📐 Struktura:ulazni hodnikdnevna soba sa trpezarijom i kuhinjom + izlaz na prostranu terasuspavaća soba sa svojo…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones