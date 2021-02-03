  1. Realting.com
Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica

Podgorica, Montenegro
$528
3
ID: 28162
Última actualización: 1/10/25

Localización

  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Izdaje se jednosoban stan – Preko Morače (kod Alpe Bara)   📐 Površina: 45 m² 📍 Lokacija: Preko Morače, u blizini Alpe Bara 🏢 Sprat: 5. sprat stambene zgrade (zgrada posjeduje lift) 🚗 Parking: privatno mjesto uključeno u cijenu 💶 Cijena: 450 €   Stan se nalazi na odličnoj lokaciji, u mirnom i uređenom dijelu grada, sa brzom i lakom povezanošću ka svim važnim sadržajima. Kompletno je namješten i funkcionalno organizovan, sastoji se od dnevnog boravka sa kuhinjom i trpezarijom, spavaće sobe, kupatila i terase.   ✅ Useljiv odmah ✅ Parking mjesto uključeno u cijenu ✅ Zgrada sa liftom

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud

Barrio residencial Stan 45 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$528
