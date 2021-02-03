  1. Realting.com
  2. Montenegro
  3. Podgorica
  4. Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica

Podgorica, Montenegro
de
$211,250
;
10
Dejar una solicitud
ID: 28617
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 1/10/25

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Montenegro
  • Barrio
    Municipio de Podgorica
  • Ciudad
    Podgorica

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
English English
Prodaje se renoviran trosoban stan u starogradnji, povrsine 90 m2, na drugom spratu stambene zgrade - Zabjelo. Stan se sastoji od tri spavace sobe, jednog kupatila i jednog toaleta, dnevne sobe, trpezarije i kuhinje.  Stan ima jednu terasu. Orijentacija istok-zapad. Parking je obezbijedjen iza zgrade.

Localización en el mapa

Podgorica, Montenegro
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Transporte
Finanzas

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Stan 52 m² na Izdavanje – Central Point, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$704
Barrio residencial Stan 74 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$822
Barrio residencial Stan 41 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$152,569
Barrio residencial Stan 62 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$134,848
Edificio de apartamentos
Bratesici, Montenegro
de
$89,691
Está viendo
Barrio residencial Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$211,250
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Barrio residencial Stan 63 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 63m2, smjesten na prizemlju stambene zgrade, u Momisicima. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Ispred zgrade je dostupan veliki javni parking. Izdaje se na duzi vremenski period…
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Mostrar todo Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Barrio residencial Stan 47 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Podgorica, Montenegro
de
$763
Izdaje se moderno opremljen jednosoban stan u novoizgradjenoj zgradi kod Super Volija u City Kvartu.Stan je ukupne kvadrature 47m2!Izdaje se na duzi vremenski period uz obavezan depozit!
Agencia
CONCORD NEKRETNINE
Dejar una solicitud
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Mostrar todo Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Complejo residencial Zgrada Tehnomax kruzni tok
Kavac, Montenegro
de
$104,144
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 3
Complejo residencial Minder Nexus - un estilo de vida moderno en el pintoresco KavachePresentamos a su atención un nuevo proyecto residencial de clase premium Minder Nexus, ubicado en una de las zonas más prometedoras de Montenegro - Kavache. Este acogedor rincón de la naturaleza está a sólo…
Agencia
MD Realty
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir
Últimas noticias en Montenegro
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
03.02.2021
«¿Cómo comprar una CASA en Montenegro por su cuenta?» Orientación de Raushan Valeev, director de la agencia KaraTau
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
07.12.2020
«Cualquier trato realizado en las condiciones actuales es un éxito». Entrevista con el copropietario de NAVIT MANAGEMENT
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
19.11.2020
«El mayor impacto en el mercado inmobiliario lo ha causado el cierre de las fronteras». La opinión de la directora de la empresa montenegrina MONTBEL
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
14.09.2020
«Las leyes de Montenegro permiten que ambas partes de la transacción se sientan seguras». Sobre el trámite de compra de inmuebles en el país
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
09.09.2020
Cómo obtener la nacionalidad montenegrina a través de inversiones. Nos lo cuenta la directora de la agencia inmobiliaria Monte-Life de Montenegro
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
23.06.2020
Lista de países desde los que se permite la entrada a Montenegro a partir del 1 de junio
Mostrar todas las publicaciones