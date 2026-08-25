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Apartamentos en venta en Lustica, Montenegro

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estudios
6
1 habitación
32
2 habitaciones
30
3 habitaciones
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86 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Área 56 m²
Península Lustica, Distrito Radovichi. Nuevos apartamentos del desarrollador La casa fue co…
$179 747
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Área 42 m²
Venta de un apartamento moderno y funcional en una ubicación excepcional en la península de …
$404 772
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 442 000 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$518 643
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Área 105 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,34M
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Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 8 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 8
Área 510 m²
Número de plantas 3
Venta es un complejo residencial de varios niveles que consta de dos casas ubicadas en la pe…
$1,85M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
RESIDENCE PERMIT FOR REAL ESTATE✅ My name is Leon, ask me your question, availability and pr…
$501 899
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 800 m²
En uno de los lugares más exclusivos de la costa montenegrina, en la península de Lustica, c…
$5,61M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$509 110
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Número de plantas 2
Amplio apartamento con amplia terraza y vistas al mar El apartamento ocupa todo el piso de u…
$195 995
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Apartamento 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 235 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,49M
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 112 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$501 463
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Estudio en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Área 45 m²
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$526 232
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso 3/3
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,46M
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 161 m²
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Precio en demanda
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Situado en el prestigioso barrio Horizonte de Luštica Bay, este apartamento de 67,41 m2 de l…
$805 564
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Apartamento en Lustica, Montenegro
Apartamento
Lustica, Montenegro
Área 300 m²
En venta es un objeto planificado con dos apartamentos y un garaje, situado en una parcela d…
$174 858
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Piso 2
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$406 044
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 288 m²
En uno de los rincones más atractivos de la costa de Montenegro, en la prestigiosa y tranqui…
$4,39M
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$627 628
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Apartamento 4 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 114 m²
Piso 2/3
Apartamentos de 3 dormitorios en la nueva fase de Centrale Lustica Bay junto al campo de gol…
$1,05M
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Apartamento 1 habitacion en Lustica, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$640 025
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
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Apartamento 2 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/4
Apartamento en venta con patio privado en Centrale, Luštica Bay, un dormitorio.El apartament…
$456 959
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Apartamento 2 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 2
Área 120 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$1,67M
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 138 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$2,04M
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
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$524 389
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Apartamento 3 habitaciones en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Dormitorios 3
Área 291 m²
Venta es una villa exclusiva situada en la segunda fila del mar en una de las zonas más pres…
$3,47M
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Dormitorios 3
Área 291 m²
Venta es una villa exclusiva situada en la segunda fila del mar en una de las zonas más pres…
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Estudio en Lustica, Montenegro
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Lustica, Montenegro
Área 46 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$666 484
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Parámetros de las propiedades en Lustica, Montenegro

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