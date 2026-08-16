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Apartamentos en venta en Dobrota, Montenegro

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2 habitaciones
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Apartamento 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/6
Oferta exclusiva y urgente!Imagínese despertar a una vista impresionante — toda la Bahía de …
$484,870
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A+RealEstate Montenegro
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
Área 60 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$369,255
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 1 habitacion en Dobrota, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Área 37 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Nuevos apartamentos del desarrollador. El comprador es…
$149,405
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Apartamento de dos dormitorios en venta en Dobrota en un complejo con piscina cerca del mar.…
$443,681
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
Área 53 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$354,458
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Área 90 m²
Piso 2
Apartamento de dos dormitorios en venta en Dobrota, Kotor – 90 m2Un amplio apartamento de do…
$453,054
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Mbroker
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TekceTekce
Apartamento en , Montenegro
Apartamento
, Montenegro
$215,290
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en , Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Piso 3
Apartamento amueblado con vistas al mar en venta en Dobrota. Un acogedor apartamento de 60 m…
$305,357
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Apartamento amueblado de un dormitorio con vista al mar, Dobrota, Kotor Zona: 50m2 Dormitori…
$259,347
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/3
Apartamento de 1 dormitorio con una amplia terraza en Dobrota.Este luminoso y acogedor apart…
$361,417
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VALUE.ONE
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Apartamento 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 106 m²
Exclusivo apartamento de dos dormitorios de 106m2 con vistas al mar, en un edificio con un t…
$483,045
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
Área 54 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$297,630
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
$357,472
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International real estate agency Habita
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 4/5
Ofrecemos apartamentos en venta en Dobrota - una pintoresca zona costera cerca de la bahía d…
$265,221
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Apartamento 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Nuevo complejo residencial con piscina a 40 m del mar en el exclusivo balneario de Ljuta, Ko…
$319,187
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Apartamento en venta en Kotor, Dobrota en una zona tranquila cerca del mar. El apartamento t…
$315,577
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Apartamento 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 160 m²
Piso 3/3
El amplio apartamento está situado en una auténtica casa de piedra, cerca de la ciudad más a…
$522,576
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Apartamento 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Apartamento con una vista fantástica de Boka Bay, 3 dormitorios + un invitado con una cocina…
$331,234
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 5 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 5 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
Nuevos apartamentos totalmente amueblados con vistas panorámicas al mar y la bahía de Dobrot…
$1,09M
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Apartamento 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 109 m²
Piso 4/4
Nuevo Ático de lujo con Panorámico Vistas de la Bahía de Kotor — Dobrota¡Una oportunidad úni…
$551,575
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VALUE.ONE
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Apartamento 1 habitacion en Dobrota, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 42 m²
Piso 2
Venta es un apartamento de un dormitorio de 42m2, situado en la segunda planta de un edifici…
$115,100
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 1
Estudio apartamento de 37m2 en el pueblo de Dobrota. La estructura del estudio incluye una c…
$109,910
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Apartamento 1 habitacion en Dobrota, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Estamos ofreciendo un apartamento de una habitación situado en la hermosa zona de Dobrota, p…
$162,767
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Apartamento en Dobrota, Montenegro
Apartamento
Dobrota, Montenegro
Área 32 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. El apartamento es un estudio en un nuevo complejo resid…
$128,005
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Apartamento 2 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/4
Vida elegante junto al mar – tu exclusiva casa en el corazón de la Bahía de Kotor Descubra e…
$864,852
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Apartamento 4 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Piso 2/5
Apartamento amueblado de 3 dormitorios en Dobrota.Lujoso apartamento con 3 dormitorios y vis…
$671,358
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VALUE.ONE
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Apartamento en , Montenegro
Apartamento
, Montenegro
$386,825
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International real estate agency Habita
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Apartamento 1 habitacion
Dobrota, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 52 m²
Piso 4/5
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
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Apartamento 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 62 m²
Piso 4/5
Ofrecemos a la venta un apartamento con dos dormitorios en Dobrota - una pintoresca zona cos…
$276,753
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Apartamento 3 habitaciones en Dobrota, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Dobrota, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Superficie: 81,84 m2 (56,48 m2 + terrazas 25,36 m2)Dormitorios: 2Baño: 1Un moderno apartamen…
$483,966
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