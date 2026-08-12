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Apartamentos en venta en Kolasin, Montenegro

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27
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78 propiedades total found
Apartamento en Kolasin, Montenegro
Apartamento
Kolasin, Montenegro
Apartamento de un dormitorio en venta en Kolasin - Nuevo edificio, 4to piso, Parking & Almac…
$122,304
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
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Mereha Developments
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Apartamento 1 habitación en Kolasin, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
One-Bedroom Apartment for Sale in Kolasin – New Building, 4th Floor, Parking & Storage For s…
$121,669
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Kolasin, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1
Apartamento totalmente amueblado de un dormitorio con terraza en venta en Kolašin, situado e…
$166,292
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 33 m²
$216,939
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Apartamento 3 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Inversiones fiables con ingresos garantizados!Mountain Retreat by Dukley — ¡tu hogar en las …
$492,110
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
$186,365
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Apartamento 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Superficie: 36 m2Dormitorios: 1Baños: 1Un dormitorio, apartamento superior, completamente am…
$289,227
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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Apartamento 1 habitación en Kolasin, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
For sale (urgent): brand new, unfurnished 1-bedroom apartment of 46 m² in Kolašin, Montenegr…
$100,753
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Apartamento en Kolasin, Montenegro
Apartamento
Kolasin, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Descubra una prometedora oportunidad de inversión en Kolasin, Montenegro, una ciudad montaño…
$100,059
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
Kolasin, Montenegro
Área 28 m²
Su Acta en Montenegro, gestionada por una Marca Global, con un ingreso garantizado de 8% por…
$177,900
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Apartamento independiente Piso independiente en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
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Kolasin, Montenegro
Área 28 m²
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Apartamento 1 habitación en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
A modern apartment for sale in Kolašin, located in the quality Eurozox residential building,…
$157,590
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Apartamento 1 habitacion en Kolasin, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 1
Área 43 m²
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$195,731
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Kolasin, Montenegro
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Apartamento 4 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 127 m²
Piso 2/2
Luxurious loft duplex apartments at MOUNTAIN RETREAT BY DUKLEY, located in the very heart of…
$830,865
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Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
$187,194
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Kolasin, Montenegro
Área 35 m²
$228,576
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Apartamento 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Área 90 m²
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$409,252
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Área 46 m²
Apartamento de un dormitorio en venta en Kolasin - Nuevo edificio, 4to piso, Parking & Almac…
$122,586
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Área 41 m²
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Apartamento 1 habitación en Kolasin, Montenegro
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Kolasin, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 4
Ofrecemos para la venta habitaciones de hotel en un complejo premium gestionado por una marc…
$173,587
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Apartamento 2 habitaciones en Kolasin, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kolasin, Montenegro
Dormitorios 2
Área 65 m²
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$296,695
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Kolasin, Montenegro
Área 43 m²
$276,056
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Kolasin, Montenegro
Área 29 m²
$178,528
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Kolasin, Montenegro
Área 51 m²
$354,788
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Apartamento
Kolasin, Montenegro
Área 41 m²
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$277,738
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Kolasin, Montenegro
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Área 41 m²
Hoteles excepcionales en Kolasin Valleys - Invierte en lujo y relax en MontenegroDescripción…
$316,438
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Kolasin Valleys
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