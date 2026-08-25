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Apartamentos en venta en Prcanj, Montenegro

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1 habitación
10
2 habitaciones
23
3 habitaciones
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43 propiedades total found
Apartamento en Prcanj, Montenegro
Apartamento
Prcanj, Montenegro
Precio: €7,000,000Ubicación: Prčanj, Kotor, Montenegro (UNESCO Patrimonio de la Humanidad) E…
$8,15M
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Apartamento 3 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 1/3
Apartamento de lujo junto al mar en Stoliv con vistas a Perast y las Islas Vírgenes Descubra…
$301 933
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Apartamento 1 habitación en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Muo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Situado en el encantador pueblo costero de Muo, a solo 2 km del histórico casco antiguo Koto…
$244 203
VAT
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento en Prcanj, Montenegro
Apartamento
Prcanj, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 6 m²
Descubra un nuevo nivel de vida ascendente en el Proyecto STAR BAY, situado en la pintoresca…
$153 628
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
En venta un acogedor apartamento en el tranquilo complejo pueblo de Boko - Kotor Bay Prchan.…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Dormitorios 2
Área 100 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento con dos dormitorios en primera l…
$442 199
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/3
Este apartamento es un lugar ideal para aquellos que buscan unas vacaciones tranquilas en un…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 82 m²
Bienvenido a tu rebanada de paraíso costero en Prcanj, Kotor! Ubicado en la segunda planta d…
$270 656
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Apartamento 1 habitacion en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Muo, Montenegro
Dormitorios 1
Área 56 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento de 1 dormitorio La distancia al …
$156 399
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Apartamento 3 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 105 m²
Piso 2/3
Ofrecemos un apartamento de dos dormitorios en una casa cerca de la bahía, en la primera lín…
Precio en demanda
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Apartamento 1 habitación en Prcanj, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Descubra este hermoso apartamento de una habitación totalmente reformado y amueblado en Prča…
$288 656
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/3
Apartamento dúplex en Hyatt Regency Kotor Bay Resort.La primera línea del mar · Boko-Kotor B…
$1,15M
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Apartamento 1 habitacion en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Muo, Montenegro
Dormitorios 1
Área 80 m²
Descripción Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento de una habitación a los pies de …
$134 405
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Piso 2/3
Un apartamento de dos dormitorios con vistas al mar en un nuevo edificio en la histórica ciu…
$334 058
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Apartamento 4 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Muo, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Área 100 m²
Piso 3
Moderno apartamento de 3 dormitorios en un complejo residencial con piscina, situado en el p…
$394 504
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 2/3
Apartamento único con soluciones de color elegante en un pequeño edificio de apartamentos (s…
Precio en demanda
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Apartamento en Muo, Montenegro
Apartamento
Muo, Montenegro
Encantadora Casa de piedra con vistas al mar impresionantes – Bahía de Kotor Descubra una ra…
$1,63M
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Apartamento 1 habitacion en Prcanj, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Descubra un nuevo nivel de vida ascendente en el Proyecto STAR BAY, situado en la pintoresca…
$206 807
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Apartamento 2 habitaciones en Muo, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Muo, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 105 m²
Apartamento en venta en Stoliv, en primera línea junto al mar. Superficie total de 100 m2 (t…
$441 286
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Apartamento 1 habitación en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Muo, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Located in the charming coastal village of Muo, just 2 km from the historic Old Town Kotor, …
$214 369
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 3
Área 119 m²
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1/3
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$181 566
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 83 m²
Prcanj Boka Kotorska Bay. ¡Acogedor apartamento de 2 dormitorios con una hermosa vista del …
$180 303
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/3
text
$230 521
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 97 m²
Venta espacioso apartamento moderno en Prcanj, Kotor.La zona del apartamento es de 97 m2, co…
$252 080
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Apartamento 6 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 6 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 6
Área 273 m²
Área 273 metros cuadrados.m. Pisos 4 El área de la parcela es de 280 metros cuadrados.m. …
$520 968
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Apartamento 2 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 2
Área 68 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Un pequeño edificio de apartamentos en construcción con…
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Apartamento 1 habitacion en Muo, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Muo, Montenegro
Dormitorios 1
Área 80 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Stoliv. Apartamento de 1 dormitorio La distancia al mar es de 1…
$140 550
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Apartamento 3 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Dormitorios 3
Área 204 m²
Boka Kotor Bay, distrito de Dobrota. Un pequeño edificio de apartamentos en construcción con…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Prcanj, Montenegro
Apartamento 5 habitaciones
Prcanj, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 97 m²
Piso 3/3
Two-bedroom apartment with an open Bay view is located in settlement of Prcanj, Kotor.   …
$284 367
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