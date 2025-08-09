Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Apartamentos en venta en Boreti, Montenegro

1 habitación
55
2 habitaciones
27
3 habitaciones
16
118 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/4
Apartamento en un complejo cerrado, con una plaza de aparcamiento en un garaje cerrado, con …
$186,442
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Área 98 m²
Budva Riviera, distrito de Becici. Apartamento de dos dormitorios en una casa club de siete …
$350,652
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Situado en una de las zonas más buscadas de Budva, este apartamento forma parte de un exclus…
Precio en demanda
Apartamento 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 146 m²
Piso 4/6
Apartamento totalmente equipado y amueblado en un complejo de apartamentos de élite en Becic…
$587,861
Ático Ático 4 habitaciones en Boreti, Montenegro
Ático Ático 4 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 233 m²
Piso 7/11
Breathtaking panoramic views of the sea, Becici beach and Sveti Stefan. The new residenti…
$739,214
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Bienvenido a su retiro moderno en el corazón de Becici, Budva. Este apartamento de un dormit…
$239,561
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 2/3
El apartamento tiene una superficie de 54m2 (según los documentos 39m2). Estructura del apar…
$101,254
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 502 m²
Apartments in the villa (A2/V3): 2 bedrooms, 271 sq.m. + 231 M.KV Terassa on the roof. ROI 6…
$3,56M
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Área 79 m²
Piso 5
#sell #bechichichiId 207🏠Apartamento de 2 dormitorios en venta en Elia Residences complejo, …
$312,155
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Ponemos a su atención apartamentos en un nuevo complejo residencial en Becici, Budvan Rivier…
Precio en demanda
Apartamento en Boreti, Montenegro
Apartamento
Boreti, Montenegro
Área 28 m²
#Prodajagarsonjere_Becici ID127д 📍Prodaja garsonjere u Bečićima Površina 28 kvadratnih met…
Precio en demanda
Apartamento en Boreti, Montenegro
Apartamento
Boreti, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Presentamos a su atención lujosos apartamentos en un nuevo complejo moderno de la zona turís…
$1
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
En venta es un atractivo apartamento de una habitación situado en el pintoresco pueblo balne…
$187,198
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
Piso 5/5
El apartamento está en un nuevo edificio en la 5a planta con una superficie total de 43m2, e…
$157,243
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 3/5
text
$143,212
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 4/10
Apartamento en el complejo residencial de Acacia en la 4a planta, un apartamento de una habi…
$156,159
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Área 41 m²
Budva Riviera, distrito de Becici. Apartamento nuevo con un dormitorio en una zona convenien…
$168,679
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Se vende un apartamento de dos dormitorios, situado en la localidad balnearia de Bechichi, e…
$109,030
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 229 m²
Se vende apartamento de cuatro habitaciones, con una superficie total de 229m2 en un complej…
$1,50M
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Piso 1/5
# Selling #BeciciID 412🏠 Venta apartamento con 2 dormitorios en Budva, BoretiSuperficie: 86 …
$275,972
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 3/3
Apartamento de 2 dormitorios en venta en Boreti, Budva opshtina. Zona - 71m2. Situado en el …
$156,822
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
Apartamentos en venta en una nueva casa, que se encuentra en el popular pueblo turístico de …
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
UPD: a partir del 14 de abril de 2021, se ofrece a la venta un estudio de 19 m2 a un precio …
Precio en demanda
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Ivanovici es un pueblo cerca de Budva, no lejos del famoso hotel Splendid y la larga playa d…
$152,059
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
La venta es un apartamento de dos dormitorios situado en el pueblo balneario de Becici, en e…
$120,060
Apartamento 1 habitacion en Boreti, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Boreti, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 24 m²
Número de plantas 6
text
Precio en demanda
Apartamento 3 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
#sell #bechichichiID 533🏠 Apartamento en venta con 3 dormitorios y 2 baños en Becici. Constr…
$325,491
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Square:   46.16 m2+ 13m2 (terrace) – 108 500 € 39,12 m2+13m2 (terrace) – 95 500 € Hous…
$111,081
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 100 m²
Apartamento amueblado y equipado en venta en el barrio Boreti. No lejos del Hotel Mediteran …
$264,268
Apartamento 2 habitaciones en Boreti, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Boreti, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 77 m²
El complejo residencial se encuentra en una península coníferamente boscosa donde Budva bord…
$327,814
