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Apartamentos del lago en venta en Montenegro

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Podgorica
771
Herceg Novi
291
Risan
37
Zabljak
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Apartamento 4 habitaciones en Mrcevac, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Mrcevac, Montenegro
Habitaciones 4
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 4/4
Un raro ático de planta completa en Dumidran, Tivat — que ofrece 85m2 superficie total inclu…
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