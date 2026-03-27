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Apartamentos en venta en Kostanjica, Montenegro

2 habitaciones
7
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12 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en 54, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
54, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
En venta, un apartamento se ofrece en un nuevo complejo en Kostanica, en la primera línea po…
$289,714
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Apartamento 2 habitaciones en Geshtenja, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Presentamos a su atención un maravilloso apartamento con 2 dormitorios y su propio patio en …
$300,514
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Agencia
Monteonline
Idiomas hablados
English, Русский, Српски
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Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Apartamento en venta en Kotor, distrito de Kostanjica. El apartamento tiene una superficie t…
$348,759
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AuraAura
Apartamento 3 habitaciones en Geshtenja, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Geshtenja, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
El apartamento con su propia piscina está situado en un complejo en el pueblo de Kostanitsa …
$531,679
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Monteonline
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Apartamento 3 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Superficie: 92m2 (72 m2 + 20 m2 de terraza)Dormitorios: 2Baños: 2Kotor, Kostanjica, un exclu…
$424,150
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
Kotor, Kostanjica, exclusivo apartamento de dos dormitorios, en un complejo residencial dise…
$397,911
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Nils OttNils Ott
Apartamento 3 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 3
Bienvenido a este apartamento de 126 m2 situado en la pintoresca zona de Kostanitsa. Una d…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
En venta, un apartamento se ofrece en un nuevo complejo en Kostanica, en la primera línea po…
$294,724
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Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Zona: 84m2Dormitorios: 2Terraza: 16m2Baños: 1AparcamientoKotor, Kostanjica, totalmente equip…
$391,584
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamento en Kostanjica, Montenegro
Apartamento
Kostanjica, Montenegro
Le presentamos en venta apartamentos y villas en un complejo que está planificado para perso…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
Este apartamento de dos dormitorios totalmente renovado está situado en el complejo residenc…
$464,567
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Apartamento 3 habitaciones en Kostanjica, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Kostanjica, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 126 m²
Bienvenido a un exquisito apartamento de 126 m2 situado en la pintoresca zona de Kostanjica.…
$482,394
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