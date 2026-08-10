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Apartamentos en venta en Bar, Montenegro

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566 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en 48, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
48, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Silencio 131.1 m2 Silencio 3 habitaciones Silencio 3 baños Silencio 10 planta Silencio terra…
$460,101
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
TEN 57 m2 TENIDO 1 dormitorio TENIDO 1 baño TENIDO 9 piso desde 10 TENIDO balcón 8 m2 Silenc…
$193,727
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitacion en 69, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
69, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Silencio 48.10 m2 Silencio 1 habitación Silencio 1 cuarto de baño Silencio 2-6 piso Silencio…
$158,095
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Silencio 47 m2 Silencio 1 habitación Silencio 1 cuarto de baño Silencio 1-9 piso Silencio 4 …
$124,654
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 1 habitación en 2, Montenegro
Apartamento 1 habitación
2, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 22
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Descubre este nuevo apartamento de dos dormitorios en Bar, situado en un nuevo edificio resi…
$1
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Piso 9
Venta: un apartamento de 47 m2 en un nuevo complejo residencial en construcción en Bar, Ilin…
$155,461
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Piso 7
Inmobiliaria, MontenegroApartamento de una habitación 59.40 m2Los apartamentos están en vent…
$196,310
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Área 22 m²
Número de objeto: 538791. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$70,044
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Estudio en Bar, Montenegro
Estudio
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/10
Bar. Residential business complex by the sea and mountains The walls are painted white. El…
$115,679
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Área 72 m²
A modern and spacious one-bedroom apartment of 72 m² is for sale in the exclusive Soho City …
$250,290
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Área 86 m²
El apartamento está situado en el corazón de la ciudad en una de las mejores casas.Desde el …
$273,973
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MONTBEL D.O.O.
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 151 m²
Piso 5/5
Apartamentos del desarrollador en un nuevo complejo en Ilino, Bar. A solo 300 metros del mar…
$771,554
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Apartamento 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 99 m²
Número de objeto: 538807. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$393,911
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$283,625
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Bar, Makedonsko naselje, apartamento de dos dormitorios en un nuevo complejo residencial en …
$256,958
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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English
Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 47 m²
Un apartamento está en venta en una nueva casa de clase de lujo en construcción en la ciudad…
Precio en demanda
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Monteonline
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Apartamento 4 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 4
Área 180 m²
Venta urgente/ Reducida de 449.000 euros a 409.000 eurosLa venta es una casa única de tres n…
$472,702
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Apartamento en Bar, Montenegro
Apartamento
Bar, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Un apartamento estudio se presenta a la venta en una nueva casa de clase de lujo en construc…
Precio en demanda
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Monteonline
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Apartamento independiente Piso independiente en 3, Montenegro
Apartamento independiente Piso independiente
3, Montenegro
Número de plantas 10
Ofrecemos apartamentos en venta en un nuevo complejo residencial en la ciudad de Bar - un pr…
$124,654
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Brand new 1-bedroom apartment of 45 m², completed in October 2025, in a modern residential b…
$185,400
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Bar, Montenegro
Dormitorios 1
Situado en una hermosa y tranquila zona de Bar, este edificio residencial casi nuevo está di…
$154,913
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 71 m²
Número de plantas 11
Último apartamento de 2 dormitorios 71 m2 en Bar — FORTUNA HomesUn luminoso apartamento de 2…
$195,616
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Status-M, D.O.O
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Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
En una prestigiosa ubicación en el corazón de Bar, a solo 300 metros del mar, un exclusivo a…
$526,262
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 92 m²
1-bedroom apartment of 35 m² + 57 m² terrace in a modern residential complex Twin House, in …
$144,728
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Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Área 144 m²
Apartamento en un nuevo edificio en la ciudad de Bar.Ofrecemos un apartamento de tres habita…
$425,412
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Apartamento 3 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 3
Área 76 m²
Número de objeto: 538804. ¡Los servicios del Organismo para combatir la transacción bajo la …
$210,826
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Apartamento 1 habitación en Bar, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Bar, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
For sale: a modern two-bedroom apartment of 74 m², located on the 10th floor of a high-quali…
$247,972
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Bar, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Bar, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Un hermoso apartamento, con una superficie de 67 m2, con dos dormitorios y una amplia terraz…
$215,341
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Apartamento 2 habitaciones en 8, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
8, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Piso 3/5
El apartamento está en la tercera planta en un nuevo edificio con 2 ascensores a 100 metros …
$316,670
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Apartamento 2 habitaciones en 2 a, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
2 a, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Piso 4/5
Un hermoso apartamento de 54 m2 se encuentra en el cuarto piso (no el último) en un edificio…
$174,164
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Parámetros de las propiedades en Bar, Montenegro

con Garaje
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