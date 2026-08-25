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Apartamentos en venta en Sutomore, Montenegro

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estudios
3
1 habitación
26
2 habitaciones
13
3 habitaciones
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57 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en , Montenegro
Apartamento 1 habitacion
, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 5/7
El apartamento está situado en la parte plana de Sutomore, a solo 500 metros del mar, en la …
$120 244
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Apartamento en Sutomore, Montenegro
Apartamento
Sutomore, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
Piso 3/5
Estudio apartamento de 34m2 en un nuevo edificio en el centro de la ciudad. Una terraza con …
$100 767
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Apartamento en 8, Montenegro
Apartamento
8, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
Piso 1/5
El estudio de 36m2, incluyendo una terraza, se encuentra en la primera planta de un nuevo ed…
$123 035
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 1 habitacion en 52 VuJo, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
52 VuJo, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 34 m²
34 m2 Silencio 1 habitación Silencio 1 cuarto de baño Silencio Vista al mar ← Ascensor Silen…
$120 323
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Agencia
MONTBEL D.O.O.
Idiomas hablados
English, Русский, Српски, Crnogorski
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Piso 3/5
El apartamento tiene una superficie de 48 m2 con un diseño de dos niveles, totalmente listo …
$134 677
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
¡Bienvenido al epitome de la vida moderna en el corazón de Sutomore! Ubicado en el renombrad…
$150 905
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Agencia
International Property Alerts
Idiomas hablados
English
International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 39 m²
Sutomore, nuevo estudio, apartamentos de 1 y 2 dormitorios en primera línea al mar y la play…
$215 445
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Agencia
Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 6/6
El apartamento de 66 m2 está situado en el sexto piso en un nuevo edificio en el centro de l…
$186 050
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Apartamento en Sutomore, Montenegro
Apartamento
Sutomore, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 37 m²
Piso 4/5
La zona del apartamento es de 37 m2. El apartamento se vende con un acabado de alta calidad,…
$193 620
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Apartamento 1 habitación en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
nuestra casa junto a la playa — pasos del mar. En un proyecto boutique de 30 nuevos apartame…
$154 114
VAT
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Apartamento en 10, Montenegro
Apartamento
10, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 31 m²
Piso 5
Moderno apartamento estudio amueblado de 31 m2 en Sutomore, edificio Voli. El apartamento es…
$112 046
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 79 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$213 425
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Agencia
КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 64 m²
Piso 6/6
El apartamento de una habitación de 64 m2 está situado en el sexto piso en un nuevo edificio…
$178 108
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Apartamento 3 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 3
Área 154 m²
En el corazón del Montenegrin Primorye, en el lugar más pintoresco, en la única península de…
$989 129
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 6/6
El apartamento de 63 m2 está situado en el sexto piso en un nuevo edificio en el centro de l…
$159 978
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3
Este hermoso apartamento de tres dormitorios de 63,55 m2, situado en el tercer piso de un ed…
$262 296
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Apartamento en Sutomore, Montenegro
Apartamento
Sutomore, Montenegro
144 352 - 225 607 €
Precio en demanda
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Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Área 51 m²
Bar Riviera, Sutomore. Apartamento de 1 dormitorio Distancia al mar 900 m. en una carretera…
$104 731
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Piso 1/1
El apartamento se encuentra en un pintoresco complejo cerrado en Sutomore, situado en la pri…
$176 168
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/5
Apartamento de 38m2 en la 4a planta en un nuevo edificio en el centro de la ciudad. Estructu…
$121 764
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Apartamento 1 habitación en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 36 m²
our beachside home—steps from the sea. In a boutique project of 30 new apartments by the bea…
$154 114
VAT
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
¡Bienvenido al epitome de la vida moderna en el corazón de Sutomore! Ubicado en el famoso ed…
$257 724
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International Property Alerts
Idiomas hablados
English
Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/8
Venta - acogedor apartamento de 1 dormitorio en Sutomore: mar y antigua fortaleza a solo 3 m…
$117 169
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Número de plantas 4
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$165 938
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 4
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$258 526
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
Idiomas hablados
English, Русский
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Apartamento 2 habitaciones en Sutomore, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 98 m²
Número de plantas 4
PROYECTO DE INVERSIONES Y RECIBIMIENTO DE LAS INVERSIONES DE CHERNOGORIA ✅Mi nombre es Leon,…
$258 526
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Apartamento en 10, Montenegro
Apartamento
10, Montenegro
Nº de cuartos de baño 1
Área 38 m²
Piso 4/5
Moderno apartamento estudio amueblado de 38 m2 en Sutomore, en el popular edificio Voli. El …
$113 442
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 4/5
Espacioso apartamento estudio de 74 m2. El apartamento está parcialmente amueblado. El baño …
$387 240
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$253 403
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Apartamento 1 habitacion en Sutomore, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sutomore, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 40 m²
Piso 2/3
Un apartamento de 40m2 en la penúltima planta en un edificio residencial de baja altura. El …
$100 189
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