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Apartamentos en venta en Sveti Stefan, Montenegro

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estudios
6
1 habitación
13
2 habitaciones
15
3 habitaciones
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63 propiedades total found
Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartamento en venta – Sveti Stefan ¦ Ver Un apartamento totalmente amueblado está en venta …
$173 812
VAT
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/2
LOCALACIÓNEste apartamento se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a 13 km del cen…
$255 047
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 51 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$436 152
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Alivia Hotel & Residences es un proyecto residencial de alta calidad, situado cerca de Sveti…
$1
VAT
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Apartamento 1 habitacion en M 1, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
M 1, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Número de plantas 5
El apartamento está situado en la planta baja de un acogedor edificio de apartamentos de cin…
$134 878
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Superficie: 103m2Dormitorios: 2Baños: 1AmuebladoBudva, Sveti Stefan, apartamento de dos dorm…
Precio en demanda
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Montenegro Sotheby's Realty „Luxury Properties“ DOO
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1/4
Nuevo apartamento panorámico de 1 dormitorio en St. Stephen.Apartamento con vistas panorámic…
$198 935
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VALUE.ONE
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 1/2
LOCALACIÓNEste apartamento se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a 13 km del cen…
$486 908
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Situado en uno de los destinos más prestigiosos de la costa de Montenegrin, el corazón de Sv…
$432 346
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 2
Apartamento en Sveti Stefan Un acogedor apartamento en venta en una de las zonas más prestig…
$137 399
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Mbroker
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 111 m²
Piso 3/5
Amplio apartamento en venta con dos dormitorios y vistas impresionantes en la primera línea …
$654 601
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Área 85 m²
Piso 1
Apartamento en venta en Sveti Stefan con vistas a la isla de Sveti Stefan, cerca de la ciuda…
$406 078
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Аталанта
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Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
Apartment for Sale – Sveti Stefan | Sea View A fully furnished apartment is for sale in Svet…
$173 812
VAT
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Apartamento 4 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 4 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 131 m²
Situado en la ubicación más icónica y prestigiosa de la costa de Montenegrin, este amplio ap…
$644 418
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$127 245
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КУЛЬТУРА международное агентство недвижимости
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Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
VAT
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Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 162 m²
Located within the exclusive Sveti Stefan Presidential Sea View Resort, this luxurious 162 m…
$1
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Apartamento 1 habitación en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 155 m²
For sale is a spacious three-bedroom apartment with sea view, offering exceptional comfort, …
$1
VAT
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Apartamento en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento
Sveti Stefan, Montenegro
224.000 - 634.000Superficie: 67-151 m2Dormitorios:1-3AparcamientoVista marApartamento único …
Precio en demanda
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Аталанта
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Piso 3/4
St. Stephen es un lugar mágico desde el que no puedes quitarte los ojos. Es difícil imaginar…
$371 610
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 74 m²
A4-1883. Apartamento de dos dormitorios en Sv.Stefan con un mar VIewVenta apartamento de dos…
$302 982
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Red Feniks Montenegro
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
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Sveti Stefan, Montenegro
Área 54 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$343 279
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 2
Espacioso apartamento en venta en Sveti Stefan – 77 m2 Se ofrece un apartamento luminoso y…
$296 454
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Apartamento 2 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Área 45 m²
Piso 1/2
Ofrecemos a la venta un apartamento moderno con 1 dormitorio y vistas panorámicas al mar en …
$201 684
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Ático Ático 5 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Ático Ático 5 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 0 m²
Piso 3
Venta: Apartamento panorámico de 2 dormitorios en Complejo Residencial Skyline, Primera Líne…
$849 475
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Apartamento 1 habitacion en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 1 habitacion
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$201 773
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Estudio en Sveti Stefan, Montenegro
Estudio
Sveti Stefan, Montenegro
Área 73 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$542 672
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Apartamento en venta en Sveti Stefan con vistas a la isla de Sveti Stefan, cerca de la ciuda…
$448 951
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Apartamento 3 habitaciones en Sveti Stefan, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Sveti Stefan, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Piso 2/2
LOCALACIÓNEste apartamento se encuentra en Sveti Stefan, municipio de Budva, a 13 km del cen…
$486 908
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Sveti Stefan, Montenegro
Área 41 m²
Número de plantas 4
Permiso de residencia para bienes raíces✅Mi nombre es Leon, hágame su pregunta, disponibilid…
$326 467
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