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Apartamentos en venta en Zabljak, Montenegro

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10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/4
Una oportunidad única para comprar un apartamento en un nuevo edificio en Žabljak, el edific…
$185,322
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Apartamento 3 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 3 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 95 m²
Ofrecemos a la venta un apartamento totalmente renovado de 95 m2, situado en el sexto piso d…
$323,085
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Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Zabljak, Durmitor – 1.500 m sobre el nivel del mar; naturaleza intacta, aire limpio de monta…
$5,89M
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TekceTekce
Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Área 250 m²
Un nuevo restaurante se vende o alquila en un gran lugar en Zabljak. La superficie del edifi…
$709,020
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 86 m²
El apartamento está situado en el corazón de Podgorica, rodeado de todas las instalaciones c…
$253,918
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Apartamento 1 habitación en Zabljak, Montenegro
Apartamento 1 habitación
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 48 m²
Un hermoso apartamento de un dormitorio en venta en Žabljak, situado a solo 3 minutos a pie …
$147,710
VAT
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Apartamento en Zabljak, Montenegro
Apartamento
Zabljak, Montenegro
Área 105 000 m²
Venta es un atractivo terreno de 105.000 m2, situado en Rudinitsa, la comunidad de Plugin, c…
$1,84M
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Venta lux apartamento de dos dormitorios en Žabljak en nuevo edificio en el mismo centro de …
$180,192
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Apartamento 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamento 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Dormitorios 2
Área 57 m²
Venta de un lujoso apartamento de tres habitaciones en Zabljak en una nueva casa en el coraz…
$180,096
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Apartamentos multinivel 2 habitaciones en Zabljak, Montenegro
Apartamentos multinivel 2 habitaciones
Zabljak, Montenegro
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 2
Продажа таунхауса на 2 этажа площадью 45 кв м, полностью укомплектованного мебелью и посудой…
$108,194
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