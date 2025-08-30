Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Mosta
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Mosta, Malta

villas
3
Casa Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
TENUTA GIAFANTI SAN GIACOMO Contrada Giafanti a unos 1 km de la aldea rural de San Giacomo, …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una zona residencial muy tranquila en viene este completo y experto totalmente co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Mosta: Localizado en el centro - Casa de carácter UCA, parcialmente convertida, con amplio e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Charming Home en Mostas UCA Area con características únicas Situado en el corazón de Mostas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
La Villa totalmente amueblada situada a 2 km del mar se extiende sobre dos niveles de aprox.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Una casa de piedra característica de aproximadamente 260m2 con aproximadamente 3 etteri de t…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
San Giacomo Montesano Una gran propiedad agrícola, que consta de alrededor de 4 hectáreas (4…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Mosta, Malta
Casa 1 habitacion
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Casetta situada en la hermosa campiña de San Giacomo Montesano con terreno de unos 29.000m2
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ragusa La construcción de unos 800 metros cuadrados incluye; House …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Mosta, Malta
Casa 1 habitacion
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Masseria Montesano•Una hermosa granja construida en 1890, en el campo de San Giacomo entre l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) 13.00 horas Bueno, 12 fechas de tierra 180.000 €
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
San Giacomo Montesano - RAGUSA Casa de campo situada en el hermoso campo de Montesano La pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Nº de cuartos de baño 3
Esta residencia está situada en la parte central de Malta en la periferia de Mosta Tiene amp…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
San Martino, Ragusa. La casa consta de 10 habitaciones incluyendo un garaje Pisos de obra U…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 5 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Ragusa, ofrecemos en venta una casa de campo característica y antigua de aproximadamente 450…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
Comiso Villa 300sq m Terreno 5000m2 con 50 olivos y otros árboles frutales Bueno. Garaje 55…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
COMISO Tenuta Mangiapane se encuentra a pocos kilómetros del castillo de Donnafugata, se ext…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Mosta, Malta
Casa 1 habitacion
Mosta, Malta
Dormitorios 1
Vistas impresionantes de GIARRATANA Campo lateral que ofrece un edificio rural que se puede …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 5 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 5
Atrapado detrás de árboles barridos y viejos, esta acogedora granja siente que has llegado a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Mosta, Malta
Adosado Adosado
Mosta, Malta
Una casa adosada de 360 m2 con grandes exteriores de más de 200m2 situado en una zona peaton…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Granja 1818 Chiaramonte Gulfi Un alojamiento de unos 260m2 rodeado de vegetación y oliva y c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Mosta, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
San Giacomo Hermosa casa de 4 dormitorios dobles listo para entrar.•Property también tiene u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una casa de carácter con buen gusto de 300 años dentro de la parte más prestigiosa de este p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Mosta Esta casa de carácter bellamente convertida y lista para moverse se inunda con luz nat…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 2 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una gran tierra que mide 21 Tumoli con almendra, algarrobo y olivos y una cisterna de almace…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Mosta, Malta
Adosado Adosado
Mosta, Malta
Situado en una encantadora parcela de aproximadamente 320 m2 en una tranquila UCA area, esta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Mosta, Malta
Casa 3 habitaciones
Mosta, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de carácter en venta Mosta (UCA Area, No Stamp Duty) Ubicado en un tranquilo callejón …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir