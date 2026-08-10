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Casas en Venta en Northern Region, Malta

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Swieqi
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185 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Xemxija, Malta
Casa 3 habitaciones
Xemxija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una propiedad atractiva para la venta en la localidad buscada de Wardija una casa de campo d…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Situado en una de las zonas más buscadas de Melliehas, estas propiedades se encuentran en pa…
Precio en demanda
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Villa en Mosta, Malta
Villa
Mosta, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Villa de lujo en venta Mosta Situado en una de las zonas más buscadas de la villa de Mostas…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 6
Presentando una obra maestra lujosa y contemporánea enclavada en el pintoresco entorno de Me…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Mtarfa, Malta
Casa 4 habitaciones
Mtarfa, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una gran casa adosada situada en esta zona tan buscada de Mtarfa. La propiedad consta de un …
Precio en demanda
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Villa en Swieqi, Malta
Villa
Swieqi, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Una propiedad rara en venta en Madliena una Villa maravillosamente presentada en forma de co…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un precioso Gran Adosado ubicado dentro del Área de Conservación Urbana de Rabat. La propied…
Precio en demanda
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Casa 5 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 5 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Actualmente se está convirtiendo, una casa adosada de 5 dormitorios situada en esta prestigi…
Precio en demanda
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Villa 10 habitaciones en Attard, Malta
Villa 10 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 370 m²
Número de plantas 2
Una villa excepcional, triple frente, semiconjunta situada en la zona residencial de Misrah …
$2,21M
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Situado en el muy deseable Santa Maria Estate, esta excepcional villa independiente ofrece i…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Naxxar – Una encantadora casa adosada en la zona deseable de la UCA del pueblo, ofrece la me…
$843,928
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Villa en Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Villas en venta ¦ Bidnija Una rara oportunidad de poseer una villa en uno de los lugares más…
Precio en demanda
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir una villa independiente semi, que se ofrece en forma de c…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta Villa le ofrece la última oportunidad de poseer una rebanada de paraíso. Ubicado en el …
Precio en demanda
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Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
PIANO POZZO San Giacomo Ragusa La construcción de unos 800 metros cuadrados incluye; House …
Precio en demanda
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Casa 6 habitaciones en Gharghur, Malta
Casa 6 habitaciones
Gharghur, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Enclavada en un callejón tranquilo dentro del núcleo de pueblo muy codiciado de Gharghur, es…
Precio en demanda
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Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Mellieha, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Mellieha, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un gran Bungalow totalmente separado, situado en una zona de alrededor de 1600 metros cuadra…
Precio en demanda
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo estándar de vida moderna: dos exclusivas villas de lujo semi-conjuntas pensadas con…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Un bonito Bungalow, construido sobre un sólido acantilado de roca, con vistas panorámicas so…
Precio en demanda
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Villa en Mgarr, Malta
Villa
Mgarr, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta primera parcela de desarrollo ofrece una rara oportunidad para construir un sofisticado…
Precio en demanda
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Casa 9 habitaciones en Mellieha, Malta
Casa 9 habitaciones
Mellieha, Malta
Habitaciones 9
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 1 000 m²
Número de plantas 3
Situado en una de las zonas residenciales más buscadas de Malta, este bungalow totalmente se…
$2,24M
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Casa 2 habitaciones en Dingli, Malta
Casa 2 habitaciones
Dingli, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una de las clases , esta casa de campo en una de las mejores partes de este pueblo, puede se…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
SANTA MARIJA ESTATE - Estas tres villas semiconjuntas de diseño están muy acabadas, entre la…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de 4 dormitorios en Rabat, esta propiedad es muy céntrica y cerca de todas …
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Casa 2 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 2 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa y altamente convertida Casa de Personaje, situada en uno de los pueblos más busc…
Precio en demanda
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Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Gran chalet totalmente desmontado bungalow 3000m2 con jardín maduro amplio piscina y zona de…
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Casa en Mosta, Malta
Casa
Mosta, Malta
Giarratana (Ragusa) 13.00 horas Bueno, 12 fechas de tierra 180.000
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantadora casa adosada en Naxxar, situada en una zona muy solicitada a poca distancia de t…
Precio en demanda
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Casa 4 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Situado en un sitio de 990 m2 muy deseable en Bingemma, esta excepcional oportunidad de desa…
Precio en demanda
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Villa en Mellieha, Malta
Villa
Mellieha, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
MELLIEHA- Una gran oportunidad para adquirir una villa independiente en uno de los lugares m…
Precio en demanda
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Tipos de propiedades en Northern Region

villas
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en Northern Region, Malta

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