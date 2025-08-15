Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Zurrieq, Malta

13 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran casa de carácter (sinvertido) en Zurrieq con cargas de características repartidas s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Parcela para un Agricultor, situado en una superficie de aproximadamente 650 m2 de tierra, s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zurrieq, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 2
Una casa de pueblo compuesta de 2 dormitorios, baño, cocina / salón / comedor y lavadero
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 5 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 5 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Esta única casa adosada, situada en las tranquilas afueras de Zurrieq, ofrece una rara oport…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Adosado de 3 dormitorios en Zurrieq
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada en el tranquilo pueblo de Zurrieq es la casa familiar perfecta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Zurrieq, Malta
Casa 1 habitacion
Zurrieq, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 3
Esta encantadora casa de carácter en Zurrieq es la oportunidad perfecta para aquellos que bu…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 5 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 1
Un antiguo histórico Zurrieq completamente unifamiliar situado en las afueras de Zurrieq lle…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 4 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora propiedad de 4 dormitorios, 2 baños es un hogar perfecto para aquellos que …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante casa adosada en Zurrieq está ahora disponible para la venta. Con tres amp…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una granja no convertida situada en las afueras de Zurrieq que data de hace cientos de años …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Casa 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada de tres dormitorios, dos baños está situada en la tranquila ci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zurrieq, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zurrieq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta espaciosa casa adosada doble frente ofrece un espacio habitable versátil de 3 dormitori…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
