Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Residencial
  4. Casa
  5. Terraza

Casas con Terraza en Venta en Malta

La Valeta
4
Sliema
17
Northern Region
172
Gozo Region
131
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
2 propiedades total found
Adosado Adosado 8 habitaciones en Hamrun, Malta
Adosado Adosado 8 habitaciones
Hamrun, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Área 198 m²
Número de plantas 4
Hamrun – Modern Converted Townhouse in a Central Location Situated in a prime central are…
$471,317
Dejar una solicitud
Casa 11 habitaciones en Gharghur, Malta
Casa 11 habitaciones
Gharghur, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Área 220 m²
Número de plantas 3
Gharghur - A tastefully converted House of Character, boasting authentic features, situated …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Tipos de propiedades en Malta

villas
bungalow
adosados

Parámetros de las propiedades en Malta

con Garaje
con Jardín
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir