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Casas en Venta en Gozo Region, Malta

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Victoria
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120 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Ubicado en un tranquilo barrio pero convenientemente cerca de las comodidades diarias, esta …
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una nueva casa TERRACED que se vende en plan y en forma de concha con vistas al valle desde …
Precio en demanda
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Villa en Gharb, Malta
Villa
Gharb, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Este excepcional VILLA de seis dormitorios, de seis baños en alquiler en Gharb está terminad…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Casa 4 habitaciones en Kercem, Malta
Casa 4 habitaciones
Kercem, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Una casa de 4 dormitorios de carácter situada en Kercem. Esta propiedad cuenta con caracterí…
Precio en demanda
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Casa 2 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 2 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una nueva casa de 260m2 TERRACED que se vende en plan y en forma de concha con vistas al val…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Excelente oportunidad de desarrollo en el centro de Marsalforn, Gozo. ¡Primer lugar! ¡No te …
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TekceTekce
Casa 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
* Magnífica casa adosada en Victoria, Gozo* ¡Bienvenido a tu casa de ensueño en el corazón …
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Esta excepcional casa de carácter diseñada por arquitectos en Haz-Zebbug se ha convertido ex…
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Adosado Adosado en Ghajnsielem, Malta
Adosado Adosado
Ghajnsielem, Malta
Venta: Oportunidad de Desarrollo Excepcional en Ghajnsielem, Gozo! Situado en una zona resi…
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Adosado Adosado en Zebbug, Malta
Adosado Adosado
Zebbug, Malta
Adosado grande en el corazón de Zebbug (UCA Area) ¡Una verdadera gema con potencial infinito…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
VICTORIA TOWNHOUSE: HOUSE TWO Esta atractiva casa adosada en Victoria, Gozo ofrece un diseño…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una preciosa finca situada en las afueras de Zebbug y goza de total privacidad. Esta propied…
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Casa en Zebbug, Malta
Casa
Zebbug, Malta
ZEBBUG Una rara oportunidad de renovación en una zona buscada, esta propiedad es el proyecto…
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Casa 5 habitaciones en Nadur, Malta
Casa 5 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Una gran granja convertida, en esta tranquila zona de Nadur. 5 dormitorios 5 baño, con gran …
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Casa 3 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Casa 3 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
En Venta Casa Adosada en San Lawrenz, Gozo (En Plan ← Piscina Privada) Esta excepcional casa…
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Casa 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa totalmente acabada de 3 dormitorios en venta en Xaghra, Gozo Precio: 690.000 Una oport…
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Casa 7 habitaciones en Ghasri, Malta
Casa 7 habitaciones
Ghasri, Malta
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 6
Se trata de una propiedad única, una antigua granja situada en el corazón de Ghasri, el pueb…
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Casa en Zebbug, Malta
Casa
Zebbug, Malta
Explora Haz-Zebbug y admira sus edificios de piedra caliza, frescos en verano y acogedores e…
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Casa 5 habitaciones en Xewkija, Malta
Casa 5 habitaciones
Xewkija, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta impresionante propiedad en la ubicación buscada de Xewkija es perfecta para familias má…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Casa de Personaje no convertida en Zebbug buscado, ofrecida con kileb original y excelen…
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Casa 5 habitaciones en Nadur, Malta
Casa 5 habitaciones
Nadur, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
NADUR TERRACED HOUSE: Presenting House No. 5, una residencia elegante y generosamente propor…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Zebbug, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
¡Bienvenido a tu futuro hogar de sueños! Esta propiedad es un impresionante 5 dormitorios, 3…
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Casa 4 habitaciones en Ghasri, Malta
Casa 4 habitaciones
Ghasri, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Esta impresionante casa de campo de 4 dormitorios, 4 baños en el pintoresco pueblo de Ghasri…
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Casa 3 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Casa 3 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 3
FARMHOUSE / Ex Mill UCA Area, San Lawrenz, Gozo Una rara oportunidad para adquirir una gran…
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Casa 4 habitaciones en Saint Lawrence, Malta
Casa 4 habitaciones
Saint Lawrence, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Experimente el encanto de un tiempo pasado en Gozo con esta hermosa casa de campo de 4 dormi…
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Casa 3 habitaciones en Xaghra, Malta
Casa 3 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Nueva casa adosada con vistas al valle & Piscina en venta Zebbug, Gozo Una fantástica oport…
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Adosado Adosado 8 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 8 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 8
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa adosada con un gran jardín situado en el corazón de Victoria, cerca de toda…
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Casa en Saint Lawrence, Malta
Casa
Saint Lawrence, Malta
En Venta Casa Adosada en San Lawrenz, Gozo (En Plan ← Piscina Privada) Esta excepcional casa…
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Adosado Adosado 5 habitaciones en Xaghra, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Xaghra, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
VICTORIA (RABAT) TOWNHOUSE: Adosado con jardín grande y gran potencial Situado en una genero…
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Casa 3 habitaciones en Zebbug, Malta
Casa 3 habitaciones
Zebbug, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Impresionante casa adosada de 3 dormitorios en las faldas de Zebbug. Garaje interconectado y…
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