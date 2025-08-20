Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Zejtun, Malta

Casa 4 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 4 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Exquisitamente terminada casa de carácter de 3 dormitorios con piscina privada & garaje Entr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Casa de campo histórico con potencial vasto en Zejtun Descubra este singular y sin contacto…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Zejtun, Malta
Casa
Zejtun, Malta
Zejtun casa adosada en una ubicación encantadora en las afueras. Bien mantenido siendo vend…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 4 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 4 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Límites de granja convertidos de Zejtun Completo de auténticas características históricas 1,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una casa de carácter en Zejtun. Esta casa única y llena de potencial no convertido está en u…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Amplio 450 m2 Casa adosada en con un Generoso 250 m2 jardín trasero y 200 m2 superficie de c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Zejtun, Malta
Casa
Zejtun, Malta
Casa de campo en venta en Zejtun con 3 Tumoli de tierras agrícolas Esta propiedad se encuen…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador Townhouse/farmhouse está situado en las tranquilas afueras de Zejtun, ofreci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una bonita casa de carácter inconverso situada en el núcleo del pueblo de Zejtun.•Al entrar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 4 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa de carácter inconverso en una bonita zona afuera de Zejtun.•El alojamiento consta breve…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Zejtun, Malta
Casa 5 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Casa de carácter inconverso en las afueras de Zejtun.Encantadora ubicación que ofrece vistas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Zejtun, Malta
Casa
Zejtun, Malta
Casa de campo en venta en Zejtun con 3 Tumoli de tierras agrícolas Esta propiedad se encuen…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Propiedad en planta baja en UCA con fachada terminada, incluyendo un balcón de madera recien…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Ubicado en el corazón de la parte antigua de Zejtun, este encantador casco antiguo cuenta co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
