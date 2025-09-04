Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. South Eastern Region
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en South Eastern Region, Malta

La Valeta
4
Marsascala
14
Zejtun
14
Zabbar
13
Mostrar más
Casa Borrar
Eliminar
104 propiedades total found
Villa en Marsascala, Malta
Villa
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Villa en Kappara Descubra esta rara oportunidad de poseer una villa independiente en una pa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Zabbar, Malta
Casa
Zabbar, Malta
Zabbar - Casa no convertida con un gran jardín situado en una zona de la UCA. La casa tiene …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 1 habitacion en La Valeta, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
La Valeta, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Valletta Townhouse ideal para B n b o inversión de alquiler que comprende un salón. Cocina s…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Zejtun, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Zejtun, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Este encantador Townhouse/farmhouse está situado en las tranquilas afueras de Zejtun, ofreci…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kalkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Kalkara, Malta
Dormitorios 3
hermosa casa de pueblo luminoso situado en las afueras de Kalkara Recientemente renovado y l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Situado en una tranquila zona residencial en Zabbar, esta propiedad estructuralmente sólida …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Senglea, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Senglea, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada acogedora totalmente amueblada situada en el corazón de la ciudad, sus 300 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Xghajra, Malta
Casa 4 habitaciones
Xghajra, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de cuatro dormitorios en Xghajra que consta de una zona de entrada, cocina …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa muy bien cuidada, situada en esta tranquila zona residencial de Cospicua. El alojam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
¿Buscando una propiedad encantadora y bien mantenida en un lugar histórico? No busque más al…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Marsascala, Malta
Casa 3 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Difícil de pasar! Una casa de campo totalmente despreocupada se extendió sobre un tumolo de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Marsa, Malta
Adosado Adosado
Marsa, Malta
Una parcela para un adosado situado en la frontera de Marsa con Qormi. Posibilidad de constr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Paola, Malta
Casa 5 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
PALAZZO - Una de las casas más antiguas de Paola que datan en el 1700•Propiedad con una gran…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birgu, Malta
Casa 4 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Hermoso palazzo con espléndidas vistas al mar Layout consta de hall de entrada salón comedor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa de caracteres que ha sido recientemente renovado al más alto de los estánda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Kalkara, Malta
Casa
Kalkara, Malta
Una granja no convertida en Kalkara con una gran parcela de 34,100 m2 (31 tumoli). Esta prop…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kalkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Kalkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Descubre estas 2 impresionantes granjas de 3 dormitorios situadas entre Kalkara & Birgu . A …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Casa 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada muy bien cuidada con un amplio salón / comedor, cocina independiente y aseo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Marsascala, Malta
Casa 4 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una granja no convertida en un entorno tranquilo en las afueras de Bahrija de 675m2. Frente …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Tarxien, Malta
Casa 2 habitaciones
Tarxien, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Una hermosa casa de carácter en venta en Tarxien. Consta de cocina/comedor/ salón y baño pri…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Casa adosada en la plaza principal situada en 4 plantas con espacio para ascensor. La propie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Bormla con increíbles vistas. Esta propiedad consta de cocina/c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Cospicua, Malta
Villa 11 habitaciones
Cospicua, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Marsascala, Malta
Casa 4 habitaciones
Marsascala, Malta
Dormitorios 4
Una de cada millón de casas rurales de 300 años situada en una zona rural muy tranquila en l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Kalkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Kalkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Kalkara - Un gran conjunto de granjas En una zona tranquila pero cerca de todas las comodida…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Cospicua, Malta
Casa 1 habitacion
Cospicua, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Al entrar en el vestíbulo de este diseñador terminó Casa de Personaje uno entr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Paola, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Paola, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Adosado en una tranquila zona residencial en Paola. La alojamiento consta de un hall de bien…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Marsa, Malta
Casa 3 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran casa de esquina en una tranquila zona residencial en Marsa con amplias habitaciones…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Marsaxlokk, Malta
Casa 3 habitaciones
Marsaxlokk, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta a pocos segundos del paseo marítimo. En la planta baja se encuentra un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Marsa, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Marsa, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Un adosado de 2 dormitorios en Marsa. Muy central y cerca de todas las comodidades. Esta pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud

Tipos de propiedades en South Eastern Region

villas
adosados

Parámetros de las propiedades en South Eastern Region, Malta

con Garaje
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir