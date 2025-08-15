Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Rabat, Malta

Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa pareada, situada en la zona más codiciada de Tal-Virtù, Rabat, ofrece un diseño c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Esta encantadora casa de caracteres en la pintoresca ciudad de Rabat, Malta está seguro de c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un precioso Gran Adosado ubicado dentro del Área de Conservación Urbana de Rabat. La propied…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Tut TravelTut Travel
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada en Rabat ofrece un espacio de vida cómodo y totalmente amuebla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una excepcional casa de carácter situada en una calle lateral muy tranquila en Rabat. La pro…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Esta impresionante casa de 4 dormitorios, situada en el encantador pueblo de Rabat en Malta,…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en Rabat con un gran jardín trasero y espacio aéreo completo. La propiedad tien…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa de esquina no convertida situada en el núcleo de la aldea de Rabat, situada en 2 carret…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Un encantador adosado no convertido se vende con permisos de planificación, para ser convert…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Descubre el lujo viviendo en el corazón de Rabat con este exclusivo adosado. Al entrar en la…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Rabat, Malta
Adosado Adosado
Rabat, Malta
Esta impresionante casa adosada en venta en Rabat (UCA) ofrece la combinación perfecta de vi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
¡Agentes solosos! Ofreciendo este en un millón de villa, ubicada en la zona muy solicitada y…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en la prestigiosa y tranquila zona de Tal-Virtù, Rabat, esta impresionante villa ofr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Casa de campo muy grande que ofrece unas vistas increíbles de 360 puntos de vista del país e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Hermoso desprendido Villa situada en una zona de 2000m2, muy privada gran piscina jardín de …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa se encuentra en una zona residencial muy tranquila en Rabat. Consta de una cocina …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado en Rabat, Malta
Adosado Adosado
Rabat, Malta
Descubre un adosado de 2/3 dormitorios en el corazón de Rabat - ¡Una gema oculta! Situado a…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 5 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Actualmente se está convirtiendo, una casa adosada de 5 dormitorios situada en esta prestigi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta impresionante Villa en Rabat, Malta ofrece una lujosa vida con sus 4 amplios dormitorio…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 4 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de 4 dormitorios en Rabat, esta propiedad es muy céntrica y cerca de todas …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa adosada en Rabat, Malta ofrece la mezcla perfecta de comodidades moder…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Rabat, Malta
Villa 11 habitaciones
Rabat, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 940 m²
Número de plantas 3
Villa Independiente con Vistas Magníficas Ubicada en una zona residencial muy deseable de Ra…
$2,37M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta oportunidad única para un Adosado en la mejor zona de Rabat con cargas de accesorios tr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Rabat, Malta
Casa 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa rural disfrutando de su propia carretera privada, situada en las afueras de Rabat. Esta…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Rabat, Malta
Villa
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una de las típicas villas impecablemente cuidadas de aproximadamente 335m2 en esta zona tan …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Rabat, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Rabat, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una nueva reforma a altos estándares viene esta hermosa casa adosada en el pueblo de Rabat (…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
