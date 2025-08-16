Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  2. Malta
  3. Żabbar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Zabbar, Malta

13 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
4 casas grandes en una zona muy tranquila en Zabbar. El alojamiento consta de un hall de bie…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Una casa de carácter convertida de 300 años con escaleras de piedra interna en una zona muy …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una gran granja de los límites de Zabbar.•Una gran parcela para ser reconstruida de nuevo pa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Zabbar, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Bungalow on 2 Tumoli on the outskirts of Zabbar having distant country views Parcela mide ap…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Situado en una tranquila zona residencial en Zabbar, esta propiedad estructuralmente sólida …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante propiedad en Zabbar es la combinación perfecta de elegancia y comodidad. …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en el encantador pueblo de Zabbar, esta hermosa casa adosada es la casa familiar per…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Zabbar, Malta
Casa
Zabbar, Malta
Zabbar - Casa no convertida con un gran jardín situado en una zona de la UCA. La casa tiene …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Zabbar, Malta
Villa
Zabbar, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Una hermosa granja de 6 dormitorios en esta zona tranquila de Zabbar, pero cerca de todas la…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Zabbar, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Venta en Haz-Zabbar•Para aquellos que buscan casas de lujo con amplios jardines, Haz-Zabbar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 2 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Esta encantadora casa de personajes en Zabbar ofrece un moderno espacio habitable con 2 dorm…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Introduciendo una notable casa doble frente en Zabbar! Este tesoro de diseño, parcialmente …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Zabbar, Malta
Casa 3 habitaciones
Zabbar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una hermosa casa de caracteres que ha sido recientemente renovado al más alto de los estánda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
