Casas en Venta en Cospicua, Malta

11 propiedades total found
Casa 1 habitacion en Cospicua, Malta
Casa 1 habitacion
Cospicua, Malta
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Al entrar en el vestíbulo de este diseñador terminó Casa de Personaje uno entr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Cospicua, Malta
Villa 11 habitaciones
Cospicua, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
Experience Luxurious Living in Kappara: Exquisite Semi-Detached Villa for Sale in Elite Malt…
$1,16M
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada doble frente en Cospicua. Convertido de una manera muy alta. Ofrecido en forma …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Casa 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Casa 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada de dos dormitorios en Bormla. Esta propiedad consta de un coche garaje call…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Casa 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada muy bien cuidada con un amplio salón / comedor, cocina independiente y aseo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta casa adosada recientemente convertida cuenta con cuatro dormitorios y dos baños. La pla…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Una Maisonette de planta baja de 2 dormitorios en una zona central en Cospicua.Esta maisonet…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Cottonera en las 3 ciudades de Cospicua, Una gran casa adosada con autoridad de planificació…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Una casa muy bien cuidada, situada en esta tranquila zona residencial de Cospicua. El alojam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Casa de 5 dormitorios en Bormla muy céntrica y cerca de todas las comodidades. Esta propieda…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Cospicua, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Cospicua, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Una casa de 4 dormitorios en Bormla con increíbles vistas. Esta propiedad consta de cocina/c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
