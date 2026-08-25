Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birkirkara
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Birkirkara, Malta

;
adosados
8
Casa Borrar
Eliminar
27 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Masiva casa de carácter inconverso en B'Kara con espacio aéreo y posibilidad de construir má…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Una encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 2 baños, que ofrece un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Birkirkara, Malta
Casa
Birkirkara, Malta
Una propiedad excepcional situada en una de las zonas más destacadas de Birkirkaras, que ofr…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
DD CO DEDD CO DE
Casa 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Una casa adosada de nueva construcción con 112m2 internos y 27.44m2 exteriores. Consta de 2 …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Casa moderna y bien situada en una tranquila zona residencial de Birkirkara. Esta propiedad …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en el centro vibrante de la zona UCA protegida de Birkirkara, esta casa de carácter …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona prominente, este adosado cuenta con un acogedor hall de entrada, una coc…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara - Un adosado inconverso en una ubicación muy céntrica en Birkirkara que podría co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Casa 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una gran casa adosada de aproximadamente 740m2 en una ubicación muy buena en Birkirkara Idea…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Birkirkara, Malta
Villa
Birkirkara, Malta
Una villa en Birkirkara con tres dormitorios y un garaje de un coche. La propiedad tiene una…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Situado en un callejón tranquilo, esta casa de carácter no convertida se construye en una pa…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Bienvenido a esta impresionante casa adosada de 2 dormitorios, 3 baños situado en la zona co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Nuevo en el mercado! Se vende a un precio de ganga viene este gran adosado no convertido co…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Una hermosa casa de carácter de 3 dormitorios sin contacto con la posibilidad de hacer una p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Enclavada en un tranquilo callejón privado dentro de la codiciada UCA de Birkirkara, esta ex…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 5 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Situado en el corazón del Área Urbana de Conservación de Birkirkaras, esta extraordinaria ca…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta singular casa de carácter inconverso en el corazón de birkirkara. Se compone de 11 habi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
BEAUTIFUL TOWNHOUSE FOR SALE BIRKIRKARA Una oportunidad excepcional para poseer un amplio y…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 3
Este espacioso, recientemente renovado Townhouse es una mezcla perfecta de modernidad y como…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Descubre esta espaciosa casa adosada de 3/4 dormitorios en el corazón de Birkirkara, idealme…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
EXCLUSIVE OPPORTUNITY TWO PROPERTIES FOR SALE Una rara oportunidad de inversión que ofrece …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 5 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 5 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Esta casa de carácter inconverso, situada en el corazón de Birkirkara, ofrece una rara oport…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una tranquila zona residencial, esta acogedora casa adosada ofrece una cómoda vid…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Atracado en un tranquilo callejón Birkirkara, esta encantadora casa de carácter mezcla perfe…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 11 habitaciones en Birkirkara, Malta
Villa 11 habitaciones
Birkirkara, Malta
Habitaciones 11
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 350 m²
Número de plantas 2
KAPPARA - Highly finished by it's present owners is this semi-detached villa located in this…
$1,36M
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Birkirkara, Malta
Casa 1 habitacion
Birkirkara, Malta
Dormitorios 1
Una propiedad muy grande que mide aproximadamente 820m2 en una zona muy tranquila en Mriehel…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 4 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Hermoso convertido Casa de campo situada en un cerca 2 tumoli de tierra disfrutando de vista…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir