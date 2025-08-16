Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Attard, Malta

12 propiedades total found
Adosado Adosado 3 habitaciones en Attard, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa adosada recientemente renovada situada en este pueblo tan buscado de Attard, situad…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
ATTARD - Una rara oportunidad para adquirir un hogar semi-departido extremadamente brillante…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Una gran y brillante Villa situada en este lugar muy tranquilo buscada en Attard Misrah Kola…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Villa 8 habitaciones en Attard, Malta
Villa 8 habitaciones
Attard, Malta
Habitaciones 8
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 620 m²
ATTARD - Villa altamente terminada en 530 metros cuadrados de terreno que consta de un hall …
$1,76M
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Esta exquisita villa totalmente unifamiliar ofrece una lujosa experiencia de vida con su imp…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Excelente casa de carácter de tres dormitorios situada en la zona de la UCA de Attard, y cer…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Villa totalmente independiente situada en esta zona muy solicitada de Misrah Kola, que cuent…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
SOLE AGENCY - Attard - Nueva en el mercado, una villa luminosa y muy espaciosa con un enorme…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Amplia Villa en la mejor parte de Misrah Kola teniendo un jardín privado con espacio para pi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Se vende en forma de concha Villa situada en esta zona tan buscada en Attard Misrah Kola. Vi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa pareada situada en Attard, con una entrada de 3-4 coches y un garaje seguro y de n…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Esta villa bien cuidada y espaciosa, situada en una zona muy tranquila de Attard. Al entrar …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
