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Casas en Venta en Central Region, Malta

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Sliema
12
Msida
3
Birkirkara
26
Attard
16
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91 propiedad total found
Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Situado en el centro vibrante de la zona UCA protegida de Birkirkara, esta casa de carácter …
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Casa adosada en venta Una encantadora casa adosada de 2 dormitorios, 2 baños, que ofrece un…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Balzan, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Encantadora casa adosada con piscina en Balzan Situado en una zona tranquila del pintoresco…
Precio en demanda
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Adosado Adosado 3 habitaciones en Balzan, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta casa adosada recientemente lista cuenta con tres dormitorios y tres baños, situado en l…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
SLIEMA TOWNHOUSE FOR SALE 875.000 UCA AREA 2 dormitorios y potencial para un 3 dormitorios…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en uno de los barrios más deseables de Sliemas a pocos pasos de la bahía de Balluta,…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
BEAUTIFUL TOWNHOUSE FOR SALE BIRKIRKARA Una oportunidad excepcional para poseer un amplio y…
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Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
3 Dormitorios, 3 Baño Casa Adosada en Plan, Vendido en Forma de Shell. Una fantástica oport…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 3
Una casa adosada situada en un tranquilo barrio residencial en Sliema (zona Saboya), esta es…
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Villa en Attard, Malta
Villa
Attard, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
ATTARD ANTE EXCLUSIVE SOLE AGENCY ANTE LUXURY FULLY DETACHED VILLA CON POOL - Sólo con Excel…
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Villa en Sliema, Malta
Villa
Sliema, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Una villa meticulosa acabada en esta zona más prestigiosa de Sliema Propiedad consta de una …
Precio en demanda
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona prominente, este adosado cuenta con un acogedor hall de entrada, una coc…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Msida, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Msida, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Situado en la zona codiciada de Msida, este espacioso adosado ofrece un diseño práctico idea…
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Bungalow Bungalow 5 habitaciones en Iklin, Malta
Bungalow Bungalow 5 habitaciones
Iklin, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Este bungalow separado parece ser una propiedad impresionante que combina lujo con funcional…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
¡Nuevo en el mercado! Se vende a un precio de ganga viene este gran adosado no convertido co…
Precio en demanda
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Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Esta singular casa de carácter inconverso en el corazón de birkirkara. Se compone de 11 habi…
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Santa Venera, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Santa Venera, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Situado en una zona muy prominente, este encantador adosado de dos dormitorios está a pocos …
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Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Iklin, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Iklin, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Bungalow en Iklin con 4965 m2 de tierra 8 coches en coche y 6 garaje 4 dormitorios 2 baños c…
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Semi Villa independiente semi acabada en una parcela de 400 m2 situada en una preciosa zona …
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Villa en San Gwann, Malta
Villa
San Gwann, Malta
Dormitorios 14
Nº de cuartos de baño 3
Un excelente VILLA totalmente independiente de verdadera excelencia, que ofrece un gran dise…
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Adosado Adosado 3 habitaciones en Lija, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Lija, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Esta es una oportunidad extraordinaria para poseer una casa adosada de diseño en el prestigi…
Precio en demanda
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Adosado Adosado 4 habitaciones en Sliema, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Sliema, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Ubicado en una de las calles más prestigiosas de Sliemas, esta rara oportunidad cuenta con u…
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Casa 4 habitaciones en San Gwann, Malta
Casa 4 habitaciones
San Gwann, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Descubra el lujo viviendo en su mejor con nuestra nueva villa impresionante, listo en forma …
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Casa 3 habitaciones en Birkirkara, Malta
Casa 3 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 3
EXCLUSIVE OPPORTUNITY TWO PROPERTIES FOR SALE Una rara oportunidad de inversión que ofrece …
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Adosado Adosado 2 habitaciones en Birkirkara, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birkirkara, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Birkirkara - Un adosado inconverso en una ubicación muy céntrica en Birkirkara que podría co…
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Villa en Santa Venera, Malta
Villa
Santa Venera, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una casa bien representada que ofrece 3 dormitorios y 2 baños, dispuesta a proporcionar una …
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Villa en Balzan, Malta
Villa
Balzan, Malta
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Majestic Chalet independiente que abarca casi 1.000 m2 con presencia arquitectónica sin igua…
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Casa 4 habitaciones en Balzan, Malta
Casa 4 habitaciones
Balzan, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Hermoso Palazzo situado en aproximadamente 2 tumoli de tierra situado en este pueblo tan bus…
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Villa en Iklin, Malta
Villa
Iklin, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una villa totalmente unifamiliar muy grande situada en esta zona muy solicitada de Iklin Alo…
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Casa 3 habitaciones en Attard, Malta
Casa 3 habitaciones
Attard, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Excelente oportunidad para adquirir una casa adosada en esta ciudad buscada y darle su propi…
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adosados

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