Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Naxxar
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Naxxar, Malta

;
villas
15
bungalow
4
Casa Borrar
Eliminar
28 propiedades total found
Adosado Adosado 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 100 m²
Número de plantas 3
Naxxar – Una encantadora casa adosada en la zona deseable de la UCA del pueblo, ofrece la me…
$843,928
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Una rara oportunidad para adquirir una villa independiente semi, que se ofrece en forma de c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Un nuevo estándar de vida moderna: dos exclusivas villas de lujo semi-conjuntas pensadas con…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
International Property AlertsInternational Property Alerts
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Gran chalet totalmente desmontado bungalow 3000m2 con jardín maduro amplio piscina y zona de…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Encantadora casa adosada en Naxxar, situada en una zona muy solicitada a poca distancia de t…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Impecablemente mantiene Villa en esta prestigiosa zona de San Pawl tat-Targa. La propiedad c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa 12 habitaciones en Naxxar, Malta
Villa 12 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 12
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 310 m²
Número de plantas 2
Descubra el lujo moderno en esta exquisita villa semi-departada situada en la zona residenci…
$2,09M
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 4
Situada en la zona más codiciada de San Pawl Tat-Targa, estas dos villas excepcionales ofrec…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Conversión de expertos Casa de carácter situado en esta zona muy solicitada de la propiedad …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 3 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
NAXXAR - Una casa de carácter no convertida situada a un paso de la iglesia principal. Const…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 5
Descubra un lujo incomparable en esta magnífica Villa enclavada en la prestigiosa zona Bahar…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Naxxar, Malta
Casa
Naxxar, Malta
Nº de cuartos de baño 2
Una encantadora casa de carácter doble, perfectamente situado a un paso de la iglesia princi…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Naxxar, Malta
Casa
Naxxar, Malta
Adosado grande - UCA con permisos aprobados para piscina y ascensor. Una rara oportunidad p…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
SOLE AGENCY - Una Villa Semi moderna excepcional situada en una de las mejores zonas de Naxx…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Un bungalow totalmente de 1.100m2 con impresionantes vistas al mar en esta zona tan solicita…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Villa unifamiliar vendida en forma de concha, midiendo aproximadamente 360 m2 en esta muy so…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 1 000 m²
Maisonette in San Pawl Tat-Targa
$2,43M
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 4 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 4 habitaciones
Naxxar, Malta
Dormitorios 4
San Pawl Tat-Targa, Naxxar - Un moderno y excepcional bungalow de 4 dormitorios totalmente i…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta villa situada en Birguma cuenta con una amplia cocina abierta, salón y comedor, junto c…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios en Bahar ic Caghaq, Malta
Bungalow Bungalow de 3 dormitorios
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Altamente terminado Bungalow situado sobre un tumolo con piscina grande y jardín maduro disf…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una villa moderna de nueva construcción en Birguma, disfrutando de algunas vistas al mar dis…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Bungalow Bungalow 7 habitaciones en Naxxar, Malta
Bungalow Bungalow 7 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 7
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 490 m²
Número de plantas 1
This stunning semi-detached bungalow in San Pawl tat-Targa, Naxxar, offers breathtaking view…
$2,19M
Dejar una solicitud
Villa en Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 3
Una elegante y elegante villa independiente en una de las zonas más deseadas de Maghtab. En …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 1 habitacion en Bahar ic Caghaq, Malta
Casa 1 habitacion
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 1
Una finca muy grande situada en esta tranquila zona de Maghtab que tiene aproximadamente 225…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Naxxar, Malta
Villa
Naxxar, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Elección de 2 villas semi separadas 2 garajes sótano y 2 piscinas de agua dulce
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 10
Área 850 m²
NAXXAR - Casa de carácter situada en la mejor zona de Naxxar, rodeada de carácter y encanto …
$1,88M
Dejar una solicitud
Villa en Bahar ic Caghaq, Malta
Villa
Bahar ic Caghaq, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Situado en una zona muy bonita y tranquila de Bahar ic-Caghaq disfrutando de vistas al mar y…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 10 habitaciones en Naxxar, Malta
Casa 10 habitaciones
Naxxar, Malta
Habitaciones 10
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 6
Área 340 m²
Número de plantas 3
NAXXAR - Casa de carácter convertida por expertos en una casa de lujo con todas las comodida…
$1,58M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir