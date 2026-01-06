Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Casas en Venta en Birzebbuga, Malta

15 propiedades total found
Casa 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Casa 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
FARMHOUSE in Birzebbuga --- Parcela de 125m2 + 500 terreno
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa en Birzebbuga, Malta
Casa
Birzebbuga, Malta
Esta encantadora casa adosada en la hermosa ciudad de Birzebbugia ahora está disponible para…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
A 170m2 esquina Casa adosada situada cerca de la iglesia se vende sin convertir. Consiste en…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Casa 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Casa 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A 600m2 de granja no convertida en el campo B'Bugia, disfrutando de hermosas vistas al campo…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
3 plantas para el desvelpamiento en Birzebbugia
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Casa 4 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Esta impresionante casa de campo de 4 dormitorios, 2 baños en la encantadora ciudad de Birze…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AtlantaAtlanta
Casa 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Casa 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Dos casas rurales bien cuidadas en una parcela de alrededor de 7868m2 (7 tumoli) de tierra e…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Casa 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Esta hermosa, 3 dormitorios, 3 baño casa adosada está ahora en venta en Birzebbugia. La prop…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 4 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 4 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Casa en las afueras de birzebbuga Bonito garaje 3/4 dormitorios Gran cocina que conduce a un…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Vienna PropertyVienna Property
Adosado Adosado 1 habitacion en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 1 habitacion
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 1
Casa adosada en Birzebbuga para desarrolladores.70x19 pies4 más un áreavista bonitas vistas …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 2 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 2 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Este encantador La casa adosada Birzebbuga no convertida se encuentra cerca de bonita bahía …
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Casa 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Una granja de nueva construcción con pemits en la mano y casi terminada con piscina. Medidas…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Bloque para el desarrollo en Birzebbugia. 24 x 62 pies ( 72 pies incluyendo patio)
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Villa en Birzebbuga, Malta
Villa
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
A Villa En Birzebbugia midiendo 5 tumoli de tierra
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 3 habitaciones en Birzebbuga, Malta
Adosado Adosado 3 habitaciones
Birzebbuga, Malta
Dormitorios 3
Corner Townhouse necesita conversión 80m2 plotsize Espacio aéreo Yard Ofrece vistas al mar l…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
