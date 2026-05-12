Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Birgu
  4. Residencial
  5. Casa

Casas en Venta en Birgu, Malta

;
Casa Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Casa 5 habitaciones en Birgu, Malta
Casa 5 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Casa totalmente amueblada en Birgu, situada en la zona más buscada y tranquila de la ciudad.…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Adosado Adosado 5 habitaciones en Birgu, Malta
Adosado Adosado 5 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Situado en una de las ciudades más históricas e impecablemente conservadas calles, esta magn…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Casa 4 habitaciones en Birgu, Malta
Casa 4 habitaciones
Birgu, Malta
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Hermoso palazzo con espléndidas vistas al mar Layout consta de hall de entrada salón comedor…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
AdriastarAdriastar
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir